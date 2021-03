Covid-19: UTIs francesas estão lotadas, com 90% de ocupação dos leitos em Paris

O número de pacientes de Covid-19 hospitalizados em terapia intensiva na França não para de crescer: são 3.918 doentes em todo o país, sendo cerca de mil apenas nos hospitais da região parisiense. Este é o maior número registrado no país desde novembro. Em Paris, 90% dos leitos estão ocupados.

Publicidade Leia mais

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com o Conselho de Defesa Sanitária na manhã desta quarta-feira (10), mas, apesar dos alertas dos especialistas sobre o risco de saturação dos leitos, o governo não pretende, por enquanto, tomar medidas adicionais para conter a pandemia.

A variante britânica do coronavírus, mais contagiosa, é a mais presente atualmente no país. A região de Paris viu o número de casos de Covid-19 disparar nas unidades de terapia intensiva de seus hospitais. Na terça-feira (9), havia 1.018 pacientes em cuidados intensivos para um total de 1.050 leitos atualmente disponíveis, de acordo com a Agência Regional de Saúde (ARS).

Os médicos têm notado que o tempo de internação nas UTIs tem aumentado com a variante britânica. Esta cepa não é considerada mais letal, mas, segundo os intensivistas, gera uma dependência maior dos pacientes por oxigenação.

No caso da variante inglesa, os efeitos graves aparecem entre o décimo e o décimo-quinto dia após a manifestação dos primeiros sintomas, contra sete, oito dias na infecção provocada pelo coronavírus clássico. Isso tem prolongado as hospitalizações. Por ser uma linhagem mais contagiosa, também leva um número maior de pessoas e mais jovens aos hospitais.

A taxa de testes positivos da Covid-19 segue estável em 7,3% em relação aos exames realizados em uma semana. No total, 299 pessoas morreram nos hospitais franceses nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes por coronavírus para 89.327 desde o início da epidemia no país.

Os números, no entanto, ainda estão longe do pico da segunda onda (4,9 mil em meados de novembro) e da primeira onda (7 mil no início de abril). A ARS de Ile-de-France, onde fica a capital Paris, pediu aos hospitais e clínicas o cancelamento de 40% de suas atividades médicas e cirúrgicas para aumentar a capacidade de atendimento. A meta é disponibilizar 1.577 leitos de terapia intensiva.

Mobilização máxima

Apesar do alto nível de tensão nos hospitais, relacionados ao atendimento de pacientes de Covid-19 e ao aumento das contaminações, o lockdown na região parisiense foi descartado pelo diretor-geral de Saúde francês, Jérôme Salomon, de acordo com declarações nesta terça-feira. Ele pediu "mobilização máxima" durante seis semanas “cruciais”.

“Esta medida de último recurso seria proposta (...) se tivéssemos a impressão de que os hospitais não aguentariam e que correríamos um grande risco de não poder acolher doentes graves”, acrescentou Salomon.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro