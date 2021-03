Osso encontrado em sítio arqueológico na França tem quase meio milhão de anos

Arqueólogos voluntários trabalham na caverna de Arago perto da aldeia de Tautavel, um dos sítios pré-históricos mais importantes do mundo que foi escavado por cerca de 50 anos. Um arqueólogo voluntário francês de 16 anos encontrou um dente adulto datando de cerca de 560.000 anos no local, no que os pesquisadores saudaram como uma "grande descoberta". O dono do dente - um incisivo inferior muito gasto - viveu durante um período frio, seco e ventoso e segundo achados arqueológicos na caverna, caçava cavalos, renas, bisões e rinocerontes.

AFP - RAYMOND ROIG