“Comuna de Paris” celebra 150 anos: a história de uma revolução francesa

Silhuetas dos Comunas e das Comunas criadas pelo artista Dugudus, são apresentadas em frente à Basílica do Sacré Coeur em Paris, em 18 de março de 2021, para comemorar os 150 anos da Comuna de Paris

Há mais de cem anos, mulheres e homens comuns tomaram a capital francesa de assalto fazendo barricadas históricas. Algumas delas foram retratadas em grandes obras da literatura universal, como em “Os Miseráveis”, de Victor Hugo, que inspiraram o movimento conhecido como a Comuna de Paris. Terceira e última revolução francesa do século XIX, popular e libertária, sua memória ainda está viva na França e no mundo. Seu modelo é reivindicado por vários movimentos franceses, como os “coletes amarelos”, passando por protestos em todo o planeta. Mas, afinal de contas, o que foi a Comuna?

Tudo começou em 18 de março de 1871, quando os parisienses decidiram pegar em armas contra o recém-empossado governo da chamada Terceira República francesa, liderada por Adolphe Thiers. Mais do que uma revolta, o movimento se torna uma revolução e, em breve, uma guerra civil.

A capital francesa então se separou. Durante 72 dias, até o massacre final daquela que ficou conhecida como a "Semana Sangrenta", no final de maio de 1871, os olhos do mundo se voltaram mais uma vez para Paris. Mas se o movimento significava esperança para uns, ele era uma abominação para outros: o município decidiu estabelecer uma "república democrática e social" que o século XIX, das revoluções aos golpes de Estado, tenta de todo jeito fazer triunfar, desde a grande Revolução Francesa de 1789, que cortou cabeças reais e aristocráticas.

Para entender essa febre revolucionária, é estritamente necessário retornar ao contexto sócio-político especial do ano de 1870 na Europa. Em setembro, a França perdeu a guerra com a Prússia [antigo Império Alemão]. O imperador Napoleão III, preso após a derrota de Sedan, é deposto: em 4 de setembro, a Terceira República é proclamada.

Mas a guerra continuou e Paris foi sitiada. O inverno europeu de 1870 foi rigoroso, a comida escasseou e a fome grassava a tal ponto que os animais do zoológico do Jardim Botânico, o famoso Jardin des Plantes de Paris, foram devorados. No entanto, a cidade não se rendeu e continuou o protesto.

Quando a Comuna de Paris atravessou a Muralha da China

Há 150 anos, a Comuna de Paris se tornou imediatamente o mito fundador da tradição comunista na China. Criado pelo pensador alemão Karl Marx, esse ícone foi transmitido por Lenin a Mao Zedong, desde a fundação do Partido Comunista Chinês há cem anos. Era a oportunidade de voltar a instrumentalizar a Comuna na China Popular, que atingiu seu clímax em Xangai, em plena Revolução Cultural.

Mas por que essa referência tão direta aos “communards”, como eram chamados os rebeldes da Comuna de Paris? A China precisava de um "rótulo vermelho", e a Comuna de Paris era uma das peças centrais da tradição revolucionária. Marx havia criado este mito fundador do heroísmo proletário em "A Guerra Civil na França". O livro foi publicado em 30 de maio de 1871, dois dias após a “Semana Sangrenta” durante a qual o exército de Versalhes esmagou a Comuna, massacrando “pelo menos 10.000 pessoas, provavelmente 20.000, talvez mais”, segundo Jacques Rougerie (autor de "La Commune et les Communards", 2018).

Segundo o historiador, os communards eram, antes de mais nada, os herdeiros dos sans-culottes de 1789, e a Comuna de Paris foi a última “insurreição social do século XIX”. Ela reencenou uma última vez a violenta oposição entre revolucionários e autoridades constituídas, após as barricadas de julho de 1830 e especialmente as de junho de 1848 na França.

A Comuna de Paris e Victor Hugo

O personagem de Victor Hugo, o carismatico Gavroche, resgata cartuchos de armas durante as barricadas de Paris. Ilustração de Pierre Georges Jeanniot (1891). © Wikipedia

Exatamente no dia 18 de março de 1871, o grande romancista francês Victor Hugo vivia um momento pessoal trágico, conduzindo, em direção ao cemitério parisiense do Père Lachaise, um cortejo com o corpo de seu filho Charles, que havia morrido. Hugo, escritor já reconhecido e figura pública francesa, exila-se em Bruxelas, de onde assiste – e comenta – a criação da Comuna, que defendeu, apesar das críticas, exigindo anistia para os communards, após a terrível derrota final.

Apaixonado pelo tema, mas sem perder o espírito crítico em relação ao contexto, “Hugo”, como é chamado pelos franceses, havia inserido em seu livro de 1862 as barricadas de Paris de 1830, nessa que seria uma de suas obras mais conhecidas de todos os tempos – “Os Miseráveis”. Ele continuará a tentar a obtenção de anistia para os comunnards, deportados, refugiados ou presos e tinha grande afeição por grandes nomes da Comuna, como Louise Michel, deportada posteriormente para a Nova Caledônia. O escritor conseguirá ganho de causa em 1880.

Burguês entre os burgueses, Victor Hugo prefere não se refugiar em Versalhes, depois de ter narrado as aventuras de seu anti-herói Jean Valjean e do pequeno Gavroche nas barricadas de uma Paris pobre da primeira metade do século XIX, palco de seu romance histórico, social e filosófico, habitado pelos ideais do Romantismo.

Quando a bandeira vermelha da Comuna tremulou na Prefeitura de Paris

Quando o governo temporário da França, presidido por Adolphe Thiers, decide capitular, a revolta estala em Paris. Thiers não agradava os parisienses: ele surgiu de uma Assembleia Nacional [o Congresso francês] de maioria monarquista, eleita em fevereiro de 1871.

“Paris era uma cidade muito operária e muito republicana naquela época", explica Quentin Deluermoz, historiador e professor da Universidade de Paris , autor de “Commune(s), 1870-1871, um cruzamento de mundos no século XIX”, livro publicado pela editora francesa Seuil em 2020. “Diante de um governo conservador resultante de uma assembleia monarquista, as tensões eram inevitáveis", ressalta.

Os conflitos estouraram em 18 de março de 1871, quando os soldados de Thiers chegam para confiscar os canhões da cidade, armazenados em Montmartre. Mas os canhões pertenciam aos parisienses: a maioria foi comprada graças a uma arrecadação popular. Rapidamente, barricadas foram erguidas na cidade.

Os soldados se reconciliaram com a multidão, os grandes burgueses se juntaram ao governo, refugiando-se em Versalhes [como em 1789], e dois generais foram executados. Naquela mesma noite, a bandeira vermelha tremulou sobre a Prefeitura de Paris. Eleições foram organizadas e, em 28 de março de 1871, o Conselho da Comuna foi eleito, e a Comuna de Paris, proclamada.

Na vanguarda das correntes políticas de sua época

Todas as correntes socialistas e republicanas do século XIX foram representadas na Comuna de Paris. Lá dominavam os robespierristas, ou "jacobinos", que afirmavam fazer parte da ultrademocrática Constituição de 1793, que, infelizmente, não chegou a ser aplicada.

Os socialistas, partidários de Auguste Blanqui, também estiveram presentes no Conselho da Comuna: eles defendiam uma “ditadura do povo” e a supressão da Igreja e do Estado. Lá estavam também os anarquistas internacionalistas, influenciados pelo pensamento de Proudhon, que sonhavam com um "novo mundo" na forma de uma federação de pequenos municípios autônomos.

“O ponto comum de convergência para todos era a ideia de que não se pode mudar a ordem política sem mudar as relações econômicas e sociais”, analisa o historiador Quentin Deluermoz. “Durante a Comuna, privilegiamos a associação como forma de organização para concretizar o ideal da república democrática e social", lembra.

“Estávamos em uma cidade em situação de guerra civil”, lembra Deluermoz. Tudo se encontrava desorganizado, mas as transformações estavam ocorrendo. A Guarda Nacional, por exemplo, reunia cidadãos armados, que elegiam e destituíam diretamente seus líderes. Nas igrejas, esvaziadas de seus padres, criavam-se clubes onde a palavra circulava livremente entre seus membros. Os salários mais baixos aumentam, os mais altos diminuem. Uma forma de soberania popular em ação se expressava nos bairros", conta o historiador.

Juntos, os parisienses communards promulgavam medidas sociais de vanguarda, imbuídas de justiça social e anticlericalismo: havia a proibição do trabalho noturno para os padeiros, a moratória dos aluguéis, a separação da Igreja, o divórcio por mútuo consentimento, a educação gratuita e obrigatória para meninos e meninas, e o fim do recrutamento compulsório pelo Exército francês.

Comuna fez eclodir revoltas nas colônias francesas e pelo mundo

Longe de se limitar à área parisiense, o município deveria estar aberto ao resto do mundo. Comunas irmãs foram proclamadas brevemente no resto da França, em Lyon, Marselha, Saint-Étienne e Narbonne. O ímpeto se espalhou também pelo Império Colonial francês: uma insurreição irrompeu na Argélia. O mundo inteiro acompanha os acontecimentos dia a dia, graças aos correspondentes estrangeiros presentes no local, e são organizadas grandes manifestações de apoio.

Dentro do próprio município parisiense, muitos estrangeiros, poloneses, italianos, belgas, irlandeses, americanos estiveram presentes e com responsabilidades dentro da Comuna. Alguns são próximos à International Workers' Association, fundada em 1864 em Londres, onde Marx trabalhava. Alguns são rebeldes de outras frentes europeias. “São militantes que já lutavam em outras partes da Europa em nome do ideal da república universal, pela libertação dos povos”, diz Deluermoz. Por causa de suas experiências militares, na Itália, Polônia e nos Estados Unidos os postos de comando foram rapidamente confiados a eles pela Comuna", explicou.

O fim da Comuna de Paris: o maior massacre de civis do século XIX

Considerado o maior massacre de civis no século XIX, a brutal repressão à Comuna de Paris aconteceu entre 21 e 28 de maio de 1871, e deixou uma marca duradoura na memória. Um terço da cidade foi destruída em incêndios durante os conflitos; entre 6.000 e 8.000 communards foram executados, quase 7.500 outros foram deportados para a Argélia ou Nova Caledônia, colônias francesas na época.

Deste período, apenas dois monumentos permaneceram em Paris: o “Mur des Fédérés” no cemitério Père-Lachaise, onde os últimos combatentes foram executados, em 27 de maio de 1871, e a basílica de Sacré-Cœur, construída em Montmartre para "expiar os pecados" da comunidade.

Mas o evento mantém um significado simbólico e político na França e no mundo. “A brutalidade da interrupção da Comuna, esta magnífica derrota, explica em parte a ressonância que a Comuna ainda tem hoje”, conclui o historiador Deluermoz.

Com informações de Lou Roméo e Joris Zylberman, da RFI

