Covid-19: França vive clima de apreensão na espera por anúncio de novas restrições

Os jornais franceses revelam a expectativa em torno do anúncio das novas medidas contra a Covid-19 no país.

Os jornais franceses dessa quinta-feira (18) relatam a apreensão da população em torno das novas medidas de segurança sanitária a serem anunciadas hoje pelo primeiro-ministro da França, Jean Castex, e pelo ministro da Saúde, Olivier Véran. Os moradores da região parisiense, fortemente impactada por uma terceira onda da pandemia de Covid-19, são os mais ansiosos para saber se haverá um retorno ao lockdown.

"A novela parece se arrastar", afirma o Le Monde. "Mas a resposta está ficando mais clara. Após muitos dias de procrastinação, Emmanuel Macron finalmente resolveu implementar novas restrições na tentativa de conter a epidemia de Covid-19", acrescenta o diário, se referindo às medidas adicionais a serem adotadas nos territórios mais afetados – Ile-de-France, onde fica a capital, Paris, e Hauts-de-France, ao norte do país –, decididas após uma reunião do Conselho de Defesa da Saúde nesta quarta-feira (17). As medidas devem entrar em vigor a partir deste fim de semana, para diminuir a pressão nos serviços hospitalares destas regiões, que estão totalmente saturados.

"Un ano depois, o retorno à estratégia do confinamento" é a manchete do Le Figaro. A França completou ontem um ano do início de seu primeiro lockdown, extensivo a todo o país em 2020. Le Parisien traz a mesma lembrança ao perguntar "Confinamento, o retorno?", em sua manchete de capa.

Após a reunião do conselho desta quarta-feira, o porta-voz do governo, Gabriel Attal, afirmou que “com as variantes, a situação mudou. É quase uma nova epidemia que começou”. A "situação está se deteriorando", com "incidência crescente" em três quartos do país. O nível de saturação dos serviços de reanimação é considerado "preocupante" em diversos territórios – particularmente em Ile-de-France, onde "o vírus não está sob controle", alertou Martin Hirsch, diretor da Assistência Pública-Hospitais de Paris, por causa de uma “taxa de incidência superior a 400” por 100 mil habitantes. Na região, atualmente, há “tantos pacientes em terapia intensiva quanto havia no pico da segunda onda”, ele alerta.

Medidas mais duras

Por isso mesmo, o diário Les Echos destaca em sua manchete que o presidente Macron teria decidido por "arrochar" as medidas de segurança sanitária. O Libération compara as medidas a um "muro de contenção", em sua primeira página, em referência à situação crítica que leva Emmanuel Macron a endurecer o combate ao coronavírus.

Nesta quarta-feira, durante uma visita ao hospital Poissy, na região de Yvelines, onde conheceu as equipes de reanimação e terapia intensiva, o presidente francês declarou que "o governo vai continuar a tomar decisões, como tem feito desde o início".

