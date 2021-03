França deve anunciar novo lockdown e prefeita de Paris pede "flexibilidade"

A prefeita de Paris Anne Hidalgo Ludovic MARIN / AFP

Texto por: RFI 2 min

A poucas horas do anúncio de novas medidas restritivas contra a Covid-19 na região parisiense, que está com as UTIs saturadas, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, pediu ao premiê francês, Jean Castex, que "deixe uma margem de respiração para os parisienses", que podem entrar em seu terceiro lockdown após um ano de epidemia.