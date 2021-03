Terceira onda da Covid-19: França decreta lockdown de um mês para 21 milhões de habitantes

O primeiro-ministro francês, Jean Castex (à esquerda), e o ministro da Saúde, Olivier Verán, durante coletiva de imprensa na qual foram anunciadas novas medidas de restrição contra a Covid-19. REUTERS - POOL

Texto por: RFI 4 min

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou um novo lockdown de um mês em 16 áreas do país, incluindo Paris e seus subúrbios, para combater "o que aparenta ser uma terceira onda" da epidemia de coronavírus. O comércio não essencial ficará fechado nas próximas quatro semanas, à exceção de livrarias. Mas as escolas permanecem abertas, com algumas restrições nas classes do ensino médio. As medidas entram em vigor à meia-noite de sexta-feira (19).