"Confinamento, a recaída": imprensa relata cansaço dos franceses com novo lockdown

A imprensa francesa desta sexta-feira (19) repercute o anúncio de um novo lockdown para conter a epidemia de Covid-19 em Paris e 16 departamentos do país (semelhantes a Estados). "Confinamento: a recaída", estampa o jornal Le Parisien, sobre a foto do primeiro-ministro Jean Castex.

A reportagem afirma que a França optou por rever e corrigir a ideia de lockdown, apresentando uma versão mais light das proibições, na comparação com os outros dois períodos de restrições rígidas, no ano passado. O "famoso formulário para deslocamentos está de volta", explica o texto, detalhando, entretanto, que agora os franceses podem realizar atividades externas a até 10 quilômetros de suas casas, sem limite de tempo. Nas vezes anteriores, só eram autorizados a se ausentar por uma hora.

Somente o comércio de primeira necessidade ficará aberto. De acordo com o ministro das finanças, Bruno Le Maire, a medida deverá custar € 1,2 bilhão por mês. Para evitar prejuízos na educação, as escolas permanecerão funcionando – o que, segundo o Parisien é "uma unanimidade na classe política" francesa.

O jornal lembra que o presidente Emmanuel Macron já havia comentado na quarta-feira (17) que "estar ao ar livre é muito bom, pois há menos riscos”, e por isso a população já esperava por medidas híbridas, com novos fechamentos e um possível relaxamento das restrições para atividades externas. Contudo, segundo o Parisien, cansados da epidemia, muitos parisienses admitem que poderão não seguir as regras à risca.

O jornal também aborda o descontentamento de pelo menos 110.000 comerciantes de produtos não essenciais que deverão fechar as portas novamente, a terceira vez em um ano, num momento em que já contabilizam uma queda de até 30% no faturamento.

O confinamento, que começa à meia noite desta sexta-feira (19) e vai durar pelo menos quatro semanas, atingindo os departamentos de Île de France, Hauts-de-France, Alpes Marítimos e uma parte da Normandia, também é o destaque de capa do Le Figaro. "É uma terceira via que nos permite frear [a epidemia] sem trancar [a população]", afirmou o primeiro-ministro Jean Castex, citado pela reportagem.

O jornal conservador lembra que as viagens entre as regiões estarão proibidas, à exceção de motivos de força maior, detalhados pelo governo. O diário destaca que a pressão nos hospitais franceses já é maior do que durante a segunda onda da epidemia. Le Figaro traz ainda reações da oposição, para quem as medidas anunciadas podem não ser suficientes: mais 32.000 novos casos de Covid-19 foram registrados só na quinta-feira (18).

O horário de verão, que entra em vigor em 29 de março, faz o toque de recolher passar a valer das 19h às 6h, uma hora mais tarde do que atualmente.

O Figaro destaca que, aos 55 anos e apesar de estar fora da faixa etária indicada para a vacinação, o premiê francês aceitou se vacinar diante das câmeras para incentivar a população a receber o imunizante da AstraZenca/ Oxford, após a Agência Europeia de medicamentos ter dado o “sinal verde”, ao afirmar que a vacina é "segura e eficaz".

"É a campanha de vacinação que nos permitirá sair da crise", completou Castex, esclarecendo que 5,7 milhões de franceses já receberam uma primeira dose. O premiê mantém o objetivo de vacinar 10 milhões de pessoas, até meados de abril.

O jornal Libération, por sua vez, traz na capa a foto de uma loja fechada e a legenda: "novo Lockdow, mais um mês", acompanhada de um palavrão. De acordo com o diário, as novas medidas soam como uma derrota para Emmanuel Macron.

