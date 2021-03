Milhares de pessoas improvisam carnaval em Marselha, desrespeitando regras sanitárias

O fim de semana foi marcado por manifestações em vários países europeus contra as medidas sanitárias. Em Marselha, no sul da França, 6.500 pessoas participaram de um Carnaval fora de época. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Texto por: RFI 4 min

Disfarçados de girassol, padeiro ou gorila, cerca de 6.500 pessoas, em sua maioria jovens e sem máscara, desafiaram domingo (21) em Marselha, no sul da França, as restrições sanitárias contra Covid-19 com um carnaval vivido como uma "válvula de escape", mas considerado totalmente "irresponsável" pela polícia e pelos políticos locais.