Vídeo repleto de erros e fake news feito por brasileiro em Paris viraliza nas redes

Imagens retiradas do video anônimo com fake news sobre a Covid-19, as vacinas e as restrições contra a pandemia em Paris. O material foi filmado e divulgado por brasileiro, e viralizou nas redes sociais.

No início do vídeo, que viralizou neste mês de março nas redes sociais brasileiras, o autor parece se dirigir à sua mãe, relatando notícias da capital francesa. Tudo vai bem até aí, não fosse o rol de fake news e informações incorretas que o suposto “filho” resolve contar para a “mamãe”, no Brasil. Num momento crítico da pandemia no mundo, o autor do vídeo brinca com informações, seja por engano, ou, na pior das hipóteses, por má-fé. Veja o que é verdade e o que é mentira sobre a Covid-19 e as vacinas em Paris, neste jogo dos sete “erros”.

Confira as afirmações errôneas feitas pelo autor do vídeo. Contra as fake news, a única vacina possível e eficaz continua sendo os fatos: clique nos links e se informe.

1 – “Aqui não se fala em vacina, não teve campanha de vacinação nenhuma”

É preciso deixar bem claro que, em Paris, e na França, só se fala em vacina. O próprio presidente da República, sabendo que sua gestão da pandemia refletiria diretamente nas próximas eleições presidenciais, decidiu centrar sua estratégia contra a pandemia justamente em megacampanhas de vacinação em massa. Até o Exército e o Corpo de Bombeiros foram convocados para acelerar o processo de vacinação, e o país vai criar cerca de 30 “vacinódromos” especiais, dedicados a acelerar o processo de vacinação entre os franceses.

2 – “Barraquinhas de teste de Covid de graça”

Ao contrário do que sugere o autor do vídeo, elas não estão presentes em toda a cidade, muito menos na frente de todas as farmácias. Muitas delas não oferecem testes gratuitos, mas pagos. Com uma população de seis milhões de habitantes na região parisiense, as tais “barraquinhas”, mesmo se existissem em toda a cidade, não conseguiriam acolher o fluxo de testes. Há, por outro lado, o acesso facilitado a testes antigênicos, que detectam a presença do SARS-Cov-2 ou de seus fragmentos, em cerca de 15 minutos, que podem ser realizados fora dos laboratórios. Além disso, os franceses podem fazer testes PCR normalmente e de graça, se forem solicitados pelo médico.

3 – “A vacina da Pfizer foi proibida aqui”

O brasileiro autor do vídeo usa essa fake news para justificar o fato de que “em Paris não se fala em vacina”. Por falta de informação, esperamos, ele incorre em erro grave: a vacina da Pfizer/BioNtech nunca foi proibida em solo francês; ela é, aliás, a preferida dos médicos, enfermeiros e trabalhadores da Saúde da França. Apenas uma vacina foi temporariamente suspensa durante um breve período de 48h – trata-se do imunizante da AstraZeneca/Oxford, que era suspeito de ter causado sintomas colaterais graves. Após um estudo caso a caso realizado pelo laboratório, e com a chancela da Agência de Medicamentos Europeia e do Conselho Científico francês, a vacina da AstraZeneca voltou a ser adotada na França. O primeiro-ministro, Jean Castex, chegou a tirar foto se vacinando com o imunizante britânico para estimular os franceses a fazerem o mesmo.

4 - “A vacina da Pfizer era a única que estava sendo usada”

Mais um exemplo de completa desinformação: quatro imunizantes foram liberados até agora para uso na União Europeia [e, portanto, na França]: Pfizer/BioNtech, Astrazeneca/Oxford, Moderna e Johnson & Johnson/Janssen. As vacinas Curevac (chinesa) e Sputnik V (russa) ainda estão "em observação" pela agência europeia de medicamentos.

5 - “A vacina Sputnik não entrou na França”

O regulador europeu analisa neste momento o imunizante russo como mais uma alternativa para cobrir sua demanda massiva de vacinação no bloco, a partir de abril.

6 - “Aqui eles utilizam muito hidroxicloroquina e ivermectina, tem o tratamento precoce”

Essa foi a pior fake news de todas as elencadas no vídeo que viralizou nas redes sociais do Brasil. Questionados no contexto desta reportagem sobre do que se tratava a Ivermectina, comerciantes, vendedores, passantes e moradores do 19° distrito de Paris responderam que não faziam ideia do que se tratava. Para se ter uma ideia, o próprio fabricante, a Merck, achou por bem divulgar um texto em destaque em seu site dizendo que o produto não possui nenhuma eficácia comprovada contra a Covid-19. Sobre a cloroquina, a situação é ainda pior. Os franceses conhecem bem este produto devido à polêmica criada por Didier Raoult, médico de Marselha que ficou conhecido como o "Dr Cloroquina" da França, que chegou a defender veementemente o uso do medicamento em março de 2020, durante a primeira onda da pandemia. Desbancado pelo conselho de cientistas franceses por não ter sido capaz de apresentar nenhuma prova sobre a eficácia do medicamento, ele foi questionado duramente pela imprensa francesa por defender a cloroquina. Em maio de 2020, o governo da França proibiu oficialmente o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 nos hospitais, depois que dois organismos responsáveis pela saúde pública no país se declararam contrários à utilização da substância.

7 - “O governo [francês] só fala que vai fazer confinamento, [mas] não acontece nada”

Para se ter uma ideia do absurdo contido na frase acima, a França deu início no sábado (20) a seu terceiro lockdown. A ideia é conter o avanço da variante britânica do vírus que, mais contagiosa, já é responsável por 60% das contaminações em todo o território francês. Em algumas áreas, o contágio avança de forma acelerada. Entre as restrições previstas, os moradores dos 16 departamentos administrativos franceses afetados pelo lockdown estão proibidos de viajar para outras áreas do território nas próximas quatro semanas. Eles só podem circular em um raio de 10 quilômetros de distância do domicílio, sem limite de tempo. Além disso, quando saem de casa, devem apresentar, em caso de controle, um justificativo de domicílio (como uma conta de luz) para provar que não ultrapassaram o perímetro autorizado, ou preencher um atestado para notificar a razão do deslocamento além dos 10 quilômetros permitidos. Parques e jardins estão abertos, o que não aconteceu durante o primeiro confinamento, em março do ano passado. O toque de recolher nacional é mantido diariamente de 19h às 6h, e não mais às 18h, devido à mudança próxima para o horário de verão.

