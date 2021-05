Cinema francês ainda é viciado em mostrar fumantes no telão, revela pesquisa

Alain Delon e Romy Schneider durante as filmagens de "La Piscine", em 1968. STF/AFP

Texto por: RFI 3 min

Na véspera do Dia Mundial Sem Cigarro, comemorado no dia 31 de maio, a Liga Francesa contra o Câncer publicou uma pesquisa com mais de 150 filmes mostrando que o cinema francês ainda é viciado em personagens fumantes. Com referências ao tabaco aparecendo em quase todas as produções nacionais, a organização diz que os jovens franceses estão particularmente em risco com esta exposição.