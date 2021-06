Presidente Emmanuel Macron recebe bofetada em público; assista ao vídeo

Texto por: RFI 3 min

O presidente Emmanuel Macron foi surpreendido nesta terça-feira (8) ao receber um forte tapa no rosto de um homem que acompanhava a visita do chefe de Estado a uma cidade no sudeste da França. Duas pessoas foram detidas e estão prestando depoimentos à polícia local.