Em 10 anos França dobra despesas com o clima, mais segue longe da meta

De 2012 a 2021, as despesas com o clima, orçamentárias e fiscais, aumentaram de € 14 bilhões para € 30 bilhões por ano (ou seja, de 0,7% do PIB para 1,2% do PIB), de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira (9). Na foto, manisfestantes em Bordeaux, em 9 de maio de 2021. AFP - PHILIPPE LOPEZ

Texto por: RFI 3 min

Os gastos do Estado favoráveis ao clima dobraram na França nos últimos dez anos, mas terão que ser aumentados ainda mais e melhor direcionados para responder à urgência da luta contra o aquecimento global, acredita o think tank I4CE, que questiona o futuro do plano de estímulo francês.