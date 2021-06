VivaTech, em Paris, marca volta de grandes feiras internacionais com público presencial

O engenheiro de robótica Paulo Cornec (esquerda) realiza uma demonstração com um robô multifunções da Boston Dynamics. © Lúcia Müzell/RFI

Texto por: Lúcia Müzell 5 min

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e o recuo dos números da doença na Europa, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, a VivaTech, abre as portas com a presença de público, em Paris. O evento ocorre sob rígidas normas sanitárias e poderá receber até 5 mil pessoas por dia, até sábado (19).