Parada do Orgulho LGBT+ de Paris acontece neste sábado com proposta mais politizada

A Parada do Orgulho LGBT+ de Paris, programada neste sábado, 26 de junho, sairá pela primeira vez de um subúrbio da periferia com destino à praça da República.

A Parada do Orgulho LGBT+ de 2021 acontece neste sábado (26) em Paris. As autoridades francesas liberaram a marcha, mas com algumas restrições para evitar contaminações pelo coronavírus. Os tradicionais carros alegóricos e pódios, de onde DJs, drag-queens e grupos de música animam a multidão, foram proibidos.

Neste segundo ano de pandemia, o coletivo Inter-LGBT+ promove um evento mais politizado, centrado em reivindicações e denúncias das promessas não cumpridas pelo governo do presidente Emmanuel Macron na área dos direitos das minorias.

Uma das grandes novidades da Parada de 2021 é que ela vai começar em Pantin, subúrbio ao norte de Paris com uma grande comunidade muçulmana e muitos descendentes de imigrantes. De lá, as pessoas vão caminhar até a praça da República, no centro da capital. Essa mudança é considerada histórica: ela busca unir homossexuais e trans que vivem um cotidiano marcado por discriminações sociais, raciais e religiosas, ao rico Marais, o bairro histórico da comunidade gay de Paris. A intenção dos organizadores é fazer essa ponte entre pessoas que fazem parte da minoria, mas estão excluídas pela fratura social entre quem vive no Marais e a periferia norte de Paris, a mais pobre do país.

O coletivo Inter-LGBT+ quer participar mais ativamente dos debates sobre racismo e violência policial. O bloco de policiais homossexuais e trans que participa há vários anos da manifestação, chamado Flag, desistiu do evento desta vez, com medo de agressões e atentados. A divulgação de vídeos mostrando a postura racista de uma parcela dos agentes franceses mudou a percepção sobre as discriminações na polícia.

"Mais direitos, menos blá-blá-blá"

A palavra de ordem que mais vai se ouvir na Parada Gay de Paris é "mais direitos e menos blá-blá-blá", menos conversa fiada. Existe um cansaço das minorias com as promessas não cumpridas e a constatação de retrocessos na sociedade francesa. Os organizadores lembram que o projeto de lei que regulamenta a reprodução assistida para casais de lésbicas e mulheres solteiras tramita há dois anos no Parlamento e não é promulgado por um bloqueio da maioria conservadora no Senado. Esta era uma promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron, que só conseguiu aprovar o texto na Assembleia, onde seu partido, A República em Marcha, tem a maioria das cadeiras. Mas a reforma parou no Senado.

Outra reclamação é a falta de repressão à chamada "cura gay". Grupos conservadores continuam propondo terapias de conversão sexual livremente aos franceses, sendo que a homofobia e a transfobia são condenadas pela União Europeia.

Outro ponto de reivindicação é a falta de investimentos em pesquisa para erradicar o vírus HIV, principalmente depois dos bilhões investidos contra a Covid-19. Um quarto das pessoas infectadas pelo HIV na França continuam descobrindo que são soropositivas num estágio avançado da Aids, quando o sistema imunitário já está comprometido. O combate à homofobia e à transfobia nas escolas também é considerado insatisfatório e continua levando jovens ao suicídio.

O cortejo deve deixar Pantin às 15h30 no horário local, 10h30 em Brasília, e chegar à praça da República, no centro de Paris, às 18h30. É muito provável que a manifestação produza as mesmas cenas de aglomeração vistas na segunda-feira (21) durante a Festa da Música, com pessoas coladas, sem distanciamento físico nem máscaras. O uso da proteção facial não é mais obrigatório ao ar livre. A questão preocupante é que, apesar de um recuo global das contaminações no território francês, existem focos ativos da variante Delta, altamente contagiosa, principalmente na região sudoeste.

Estudo testa aglomeração em casas noturnas de Paris

Além da Parada do Orgulho LGBT+, um outro experimento neste sábado irá testar o efeito de aglomerações, mas em locais fechados. Na expectativa da reabertura das discotecas, prevista para 9 de julho, dois eventos testes, que fazem parte de um estudo científico, estão programados em Paris nas casas noturnas Cabaret Sauvage e Machine, do Moulin Rouge.

Cada sala vai acolher cerca de 2.000 voluntários, totalmente vacinados, com idades de 18 a 49 anos. Eles ficarão fechados, sem máscaras, de 23h às 6h de domingo nos dois ambientes, com o objetivo de verificar eventuais contaminações. Os resultados desse estudo, organizado pela Agência Nacional de Doenças Infecciosas e a rede de hospitais públicos de Paris (AP-HP), serão publicados apenas no final de julho. Mas, as conclusões serão consideradas em uma eventual reavaliação do protocolo sanitário nas discotecas.

As casas noturnas vão reabrir com 75% da capacidade do público. Não será necessário usar máscara, mas os frequentadores deverão apresentar passaporte de vacinação completo ou teste negativo de Covid-19 na entrada. Alguns proprietários estudam instalar barracas na calçada para oferecer testes antigênicos aos clientes.

