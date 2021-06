Casos de variante Delta dobram na França em uma semana

O perigo aumenta com a constatação de que a variante Delta, identificada pela primeira vez na India, é " 60% mais contagiosa do que a variante britânica, também cohecida como Alpha, e está gradualmente se tornando dominante na França, onde é agora responsável ou 20% dos casos", lembrou o ministro da Saúde francês, Oliver Véran, nesta terça-feira, 29 de junho de 2021.

O avanço das contaminações de Covid-19 pela variante Delta é surpreendente na França. O número de casos dobrou em uma semana e a mutação que surgiu na Índia já é responsável por 20% das novas infecções no país. O governo francês aposta na campanha de vacinação para evitar uma quarta onda da epidemia. A variante, que provoca situações sanitárias preocupantes na Rússia, Reino Unido e Austrália, causará 90% dos casos da doença na Europa até o final de agosto.

Publicidade Leia mais

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, tenta tranquilizar a população. Em entrevista à radio France Info nesta terça-feira (29), ele garantiu que o país pode escapar de uma quarta onda da epidemia provocada pela super contagiosa variante Delta. A receita do ministro consiste em ampliar a vacinação e fazer um rastreamento rígido dos novos casos.

Na quarta-feira (23) da semana passada, o porta-voz do governo Gabriel Attal havia informado que a presença da variante Delta, que surgiu na Índia em abril, representava entre 9 a 10% das novas infecções confirmadas na França. A contaminação aumenta “em porcentagem, mas não em valor absoluto”, detalhou Olivier Véran, ressaltando que o número total de casos na França continua diminuindo. Atualmente, a taxa de incidência da Covid no país é de 18 para 100.000 habitantes, o que representa um número “20 a 30 vezes menor do que no pico” da epidemia, explicou o ministro.

O aumento da presença da variante Delta no país não altera os planos de flexibilização das medidas restritivas contra a Covid. Nesta quarta-feira (30), acaba a imposição de respeitar um limite de clientes em locais fechados, como restaurantes, cinemas e teatros. Nas próximas horas, a França deve alcançar o patamar de 50% da população vacinada com uma primeira dose de uma vacina anticovid.

Delta responsável por 90% dos casos em agosto

A variante Delta é, segundo os especialistas, 60% mais contagiosa do que a variante Alpha (ex-britânica) e “aos poucos está se tornando dominante”, salientou Véran. Este já é o caso do Reino Unido, Rússia e Austrália.

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças avalia que ela vai representar 90% dos casos de Covid-19 na Europa, no final de agosto. Nessa corrida contra o relógio, a arma principal é a vacinação. O objetivo do governo francês é aplicar ao menos uma dose em 40 milhões de franceses e imunizar completamente 35 milhões de pessoas nos próximos dois meses.

Nas próximas horas, a França deve alcançar o patamar de 50% da população vacinada com uma primeira dose de uma vacina anticovid. Ainda há resistências por parte da população e o ministro voltou a ameaçar hoje a vacina obrigatória para os profissionais da saúde.

Rússia

Segundo dados oficiais, quase 151.000 pacientes de Covid-19 estão hospitalizados na Rússia. O ministro da Saúde, Mikhail Murashko, alertou que a situação é "tensa", já que há apenas 182.000 leitos disponíveis. A capital Moscou é o epicentro da terceira onda. Nesta terça-feira, o país registrou 652 mortos, o maior número de óbitos em apenas um dia desde o início da pandemia.

De acordo com o ministro russo, a vacinação finalmente acelerou no país, em um contexto de desconfiança da população a respeito das vacinas nacionais. Ele disse que 23 milhões de russos, de um total de 146 milhões, receberam ao menos uma dose.

A campanha de imunização avança em vários países. Mais de três bilhões de doses foram aplicadas em todo mundo, aponta um balanço da AFP com base em dados oficiais.

(Com AFP e France Info)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro