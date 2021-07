Rússia e França travam nova "guerra" comercial em rótulos de champanhe

Lei promulgada por Vladimir Putin muda rotulagem do champanhe francês na Rússia para favorecer produtos locais. JOEL SAGET AFP/File

Texto por: RFI 3 min

A Rússia criou uma nova fonte de atrito com a França: a "guerra do champanhe", como tem denominado a imprensa francesa. Uma lei assinada pelo presidente Vladimir Putin na sexta-feira (2) obriga os importadores de marcas de champanhe francesas a escrever no contrarrótulo da garrafa a menção "vinho espumante". A tradução de champanhe em russo – "champanskoïe" – passou a ser reservada aos produtos fabricados localmente.