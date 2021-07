Cidade francesa de Nice entra na lista do Patrimônio Mundial da Unesco

Com seu calçadão diante da orla e ares de cidade tropical, Nice entrou para a história como um destino para férias de invernos para os ricos e os menos ricos. getty/Nicolas Daumas / EyeEm

Texto por: RFI 4 min

Nice, no sul da França, foi classificada nesta terça-feira (27) como “estância balneária de inverno” na lista do Patrimônio mundial da Unesco. Sua rica arquitetura e sua história cosmopolita, assim como sua posição geográfica, entre o mar e a montanha, foram os critérios levados em conta para obtenção do selo, que deve reforçar o potencial turístico da cidade, uma das mais visitadas do país.