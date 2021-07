Quantidade de jovens não vacinados contra Covid-19 aumenta nas UTIs da França

Internações de jovens da faixa etária dos 20-29 anos não vacinados contra a Covid-19 vêm aumentando nas UTIs da França. AP - Lewis Joly

Texto por: RFI 4 min

O aumento das hospitalizações de jovens não vacinados contra a Covid-19 nas UTIs francesas preocupa as autoridades. Enquanto os médicos urgentistas tentam conscientizar os doentes da faixa etária dos 20 aos 29 anos sobre a importância da imunização, a campanha do governo mira nos adolescentes, antes do início do ano letivo, em setembro.