Protestos contra vacina anticovid crescem e reúnem mais de 200 mil pessoas na França

Ato convocado pelo movimento de extrema direita Os Patriotas, em Paris. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texto por: RFI 5 min

O terceiro sábado consecutivo de manifestações na França contra a vacinação para combater o coronavírus contou com a participação de mais de 204 mil pessoas em todo o país, segundo balanço do Ministério do Interior. Em Paris, quatro cortejos reuniram 14.250 manifestantes, de acordo com as autoridades de segurança da capital. Em vários momentos, a polícia respondeu aos projéteis lançados pelos manifestantes com bombas de gás lacrimogênio e jatos d'água.