França: ministro anuncia plano para fazer do combate à violência doméstica prioridade da polícia

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin. AP - Michel Euler

Texto por: RFI 5 min

Em entrevista publicada no site do jornal Le Parisien, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, anuncia uma série de medidas para melhorar o combate à violência doméstica no país. Depois de constatar que 102 mulheres foram mortas por seus cônjuges no ano passado, o ministro diz que determinará que esse tipo de denúncia tenha prioridade nas investigações da polícia, na frente de furtos, assaltos e tráfico de drogas.