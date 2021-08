Manifestações contra o passaporte sanitário reúnem 237 mil pessoas na França

Milhares de manifestantes saíram às ruas de mais de 150 cidades francesas neste sábado (7) para protestar contra o passaporte sanitário, pelo quarto fim de semana consecutivo. Os militantes estão convencidos de que podem levar o governo a recuar na aplicação da medida que virou lei na semana passada.

"Não à ditadura sanitária!", "Passaporte sanitário: morte das liberdades individuais!", "A nova onda somos nós: contra o passaporte sanitário!", gritaram os manifestantes nas principais cidades francesas, a maioria deles sem máscara. Em todo o país, a mobilização reuniu 237 mil pessoas, segundo balanço divulgado pelo Ministério do Interior.

Em Paris, cerca de 17 mil pessoas participaram de quatro marchas que saíram de diferentes pontos da capital. Os militantes entoaram slogans contra o governo e presidente francês, Emmanuel Macron. Uma das passeatas foi convocada por Florian Philippot, líder do partido de extrema direita Patriotas, que fez um apelo pela "renúncia integral" de todo o executivo.

Nesta quarta rodada de mobilizações, os participantes dos protestos contestam principalmente a aprovação do projeto de lei pelo Conselho Constitucional francês, na última quinta-feira (5), que oficializou o passaporte sanitário como um dos principais mecanismos na luta contra a Covid-19 na França. No entanto, a obrigatoriedade da vacina aos profissionais de saúde e aos trabalhadores que têm contato direto com populações mais frágeis, como os bombeiros, também irrita os militantes.

O perfil dos integrantes do movimento é variado. Os atos vêm reunindo simpatizantes da extrema direita e da extrema esquerda, cidadãos que se posicionam contra a imposição do passaporte sanitário, mas também militantes antivacinas, além de membros dos coletes amarelos.

"Estou completamente vacinado já faz um mês. Não é a vacinação o problema, mas a privação das liberdades. Acho que podemos convencer o governo a fazer meia-volta. Seremos cada vez mais numerosos a partir de setembro, quando as pessoas voltarem das férias de verão. Acredito que o movimento vai engrossar quando tivermos as consequências concretas desta lei que nos priva de nossas liberdades, deste controle permanente em relação à crise sanitária", afirmou um participante da mobilização de Paris, que não quis se identificar, à RFI.

A região que mais conseguiu reunir manifestantes é o sul da França. No total, 47 mil pessoas saíram às ruas em Provença-Côte d'Azur, especialmente nas cidades de Toulon (19 mil), Nice (10 mil) e Marselha (ao menos seis mil). Na região da Bretanha, noroeste da França, o movimento conseguiu reunir 14.745 manifestantes, três mil a mais que no último sábado (31).

Em Toulon, o fisioterapeuta Olivier Lacombe, de 37 anos, disse à AFP que não compreende a necessidade da imposição da vacinação aos profissionais de saúde, alegando que "a doença atinge principalmente as pessoas idosas ou vulneráveis". "A vacina tem que ser uma ferramenta entre outras. É preciso deixar que as pessoas sejam livres para escolher", diz.

Em Marselha, o tom do discurso dos manifestantes foi mais austero. "Não estou vacinada e não quero me vacinar. Se querem me obrigar a fazê-lo, e podem até dizer que eu vou perder meu trabalho, mas continuarei firme", explicou a secretária de direção do setor social Céline Polo, à AFP. "Não posso aceitar que pessoas que não conhecem a minha saúde decidam por mim", reiterou.

Os protestos ocorrem um dia depois de Macron ter feito um novo apelo para que a população se vacine. O presidente vem investindo na comunicação pelas redes sociais para tentar convencer os cidadãos a se imunizarem. Em toda a França, 54,6% da população está completamente vacinada e pouco mais de 65% recebeu ao menos uma dose do imunizante anticovid.

Apesar da resistência de parte da população ao passaporte sanitário, ele entrará definitivamente em vigor na segunda-feira (9) e começará a ser exigido para o acesso aos espaços fechados de bares e restaurantes, salas de espetáculos, eventos com grandes aglomerações e para o acompanhamento de pacientes a qualquer hospital ou centro de saúde. Além disso, o mecanismo continuará sendo obrigatório para embarcar em aviões, trens e ônibus que fazem trajetos de longa distância.

A França enfrenta atualmente a quarta onda da Covid-19 e registra um aumento das contaminações e hospitalizações devido à rápida propagação da variante Delta. Dados divulgados na sexta-feira (6) apontam que, em um período 24 horas, 862 pessoas deram entrada em hospitais franceses e 60 morreram. Quase 90% dos cerca de 1.500 pacientes nas UTIs do país não estão vacinados.

