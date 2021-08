O que podemos esperar dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024?

Com a festa de encerramento nesse domingo (8), Tóquio passou o bastão para Paris. Os Jogos Olímpicos, maior evento esportivo internacional, ocuparão a capital francesa em 2024, cem anos depois da última Olimpíada de verão realizada na França.

Cristiane Capuchinho, da RFI

Enquanto a bandeira com as cinco argolas faz seu “tour de France”, o comitê olímpico tem três anos para terminar seus muitos canteiros de obras e garantir que tudo esteja pronto. O chefe da comissão de organização, Tony Estanguet, disse que “será necessário acelerar o passo”, após passar duas semanas em Tóquio observando e analisando o evento japonês.

Será difícil comparar a Olimpíada de Paris, que acontecerá entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024, com o que foram os jogos em Tóquio, atrasados em um ano, sem público e com inúmeras restrições por conta da pandemia.

Nos planos franceses, os jogos na Cidade-Luz deverão ter muitos espaços abertos ao grande público e uma tentativa de democratizar o evento e a capital.

O objetivo é mostrar a França como um país preocupado com a sustentabilidade, com a igualdade de gêneros e de oportunidade. Claro, sempre aproveitando a beleza de Paris para criar imagens inesquecíveis.

Confira algumas das promessas feitas pelo comitê olímpico, pela Prefeitura de Paris e pelo governo de Emmanuel Macron para 2024.

Vous prendrez bien un verre avec nous ?

Merci pour cette magnifique réalisation @fallinginsand ⏳🙏



Do you want to take a glass with us ?

Thank you for this wonderful artwork @fallinginsand ⏳🙏 pic.twitter.com/MCE4a3Pqp7 — Paris 2024 (@Paris2024) April 9, 2021

Depois do skate, agora será o break

Além do skate, esporte popular e urbano que fez sucesso em Tóquio, Paris terá competição de breakdance, outra categoria que conversa com as periferias do mundo.

As provas dos dois esportes deverão ser disputadas na praça da Concórdia, no final da famosa avenida Champs Élysées.

Ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire des Jeux.

Le 8 août tout commence !



A new chapter in the great Olympic history is opening.

On August 8th, everything begins !



🎶@Woodkid / 📹 Valentin Petit pic.twitter.com/prVFwa5CFd — Paris 2024 (@Paris2024) August 6, 2021

Os outros dois esportes escolhidos para integrar a edição francesa são a escalada, tradicional no país, e o surfe. Para esse último, as ondas enfrentadas pelos surfistas não estarão na Europa, mas nas águas turquesas da Polinésia Francesa, território ultramarino francês.

Não tem praia, mas tem a torre Eiffel

Assim como fez o Rio na edição de 2016, Paris vai aproveitar a beleza da cidade para deslumbrar os atletas e o público.

Se não tem praia em Paris, o vôlei de praia deve ser disputado não muito longe do rio Sena, aos pés da torre Eiffel. A proposta é de instalar no meio do Campo de Marte a arena de vôlei.

As provas do arco e flecha serão na esplanada dos Invalides, imenso museu militar francês onde estão depositados os restos mortais de Napoleão e cuja cúpula dourada pode ser vista de boa parte da capital.

3 ans et 35 jours avant les Jeux Olympiques

3 ans et 68 jours avant les Jeux Paralympiques

2 jours avant la Journée Olympique pic.twitter.com/Lpl3sXNn0j — Paris 2024 (@Paris2024) June 21, 2021

As provas de equitação serão realizadas no Castelo de Versalhes, local de grande tradição equestre, com uma escola hípica criada no século 17.

🇫🇷 Cet été, venez découvrir les merveilles des jardins de Versailles ! https://t.co/AYPnZpGofc

🌍 This summer, come and discover the wonders of the gardens of Versailles! https://t.co/VAiKDRxjsS pic.twitter.com/o4cj6N3Rn2 — Château de Versailles (@CVersailles) July 27, 2021

No Grand Palais, prédio construído para a Exposição Universal de 1900, serão disputadas as lutas de taekwondo e de esgrima.

Vista geral do Grand Palais AFP

Palácio efêmero

Reconstituindo a história das grandes exposições universais do século 19 e 20, um palácio efêmero foi construído entre o Campo de Marte e a École Militaire.

Com 10 mil metros quadrados e 20 metros de altura em seu ponto mais alto, o prédio temporário abrigará as disputas de judô.

Realizado em outro momento da história, o projeto do arquiteto e urbanista Jean-Michel Wilmotte tem toda a estrutura feita em madeira certificada, para manter os objetivos de sustentabilidade estipulados pela edição francesa dos Jogos Olímpicos.

Haut lieu de culture pour les prochaines années, le #GrandPalaisÉphémère accueillera nos Jeux !



Imaginez en 2024 vivre les épreuves de Judo, de Para Judo, de Lutte et de Rugby Fauteuil avec la Tour Eiffel en arrière plan.



C'est ça l'expérience #Paris2024 🤩



📸@tendancefloue pic.twitter.com/k7jllFNudI — Paris 2024 (@Paris2024) May 6, 2021

Mais espaço para as mulheres

A Olimpíada de Paris será a primeira da história a ter o mesmo número de vagas para mulheres e para homens, garantindo assim a paridade de gêneros nos esportes.

Para isso, algumas alterações foram feitas nos esportes. A marcha 50km masculina, por exemplo, será substituída por uma modalidade mista.

No boxe, uma categoria masculina será substituída por uma feminina. Nas provas de vela, serão realizadas três provas mistas: o kitesurf, o 470 e o offshore. Nas provas de tiro, sai o trap e entra o skeet olímpico em equipes mistas.

Legado para a periferia parisiense

Como acontece desde a edição de Barcelona, em 1992, a cada nova Olimpíada as cidades prometem usar parte dos investimentos para reurbanizar suas áreas mais vulneráveis.

Nos Jogos de Paris, o objetivo é melhorar as condições da região norte da capital, zona com população pobre e vulnerável.

A área de Porte de la Chapelle, ao norte do 18° distrito, muito noticiada nos últimos anos pelos constantes despejos de migrantes e refugiados, foi o espaço escolhido para a construção de uma grande arena de esporte. A obra deve se integrar como um equipamento do bairro após os Jogos.

Seine-Saint-Denis, área da periferia norte de Paris, reúne a maior parte das obras previstas para a próxima Olimpíada. É lá que estão sendo construídos um grande complexo de natação e a Vila Olímpica.

Canteiro de obras da Vila Olímpica em Saint-Denis, no norte de Paris Christophe ARCHAMBAULT AFP/Archives

A região, conhecida por seus conjuntos habitacionais e sua população majoritariamente migrante ou negra e seus problemas sociais, deve receber cerca de 2 bilhões de euros em investimento.

Um desfile pelo Sena

E para fazer a história desde o início, Paris estuda fazer uma cerimônia de abertura diferente de tudo o que já foi visto. Nada de estádio fechado, mas um desfile em barcos pelo rio Sena.

Essa foi a proposta apresentada pelo chefe do comitê de organização, Estanguet, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

As delegações de cada país, em vez de dar uma volta olímpica carregando a bandeira de seu país dentro de uma arena fechada entrariam a bordo de um barco no Sena, navegando ao longo do rio que corta Paris.

Have you ever visited the #RivesdeSeine Park in @Paris? Extending 7km along both sides of the Seine River, it’s the perfect place for strolls, picnics & people-watching.

😎 Learn more→ https://t.co/uq5fGmkLla pic.twitter.com/pL32x6qm8f — France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) August 15, 2018

Dessa maneira, os organizadores calculam que cerca de 300 mil pessoas poderiam assistir ao desfile e dar as boas-vindas aos atletas de todo o mundo.

Enquanto os esportistas aproveitariam a acolhida para também fazer um tour pela cidade, passando às margens da torre Eiffel, do museu do Louvre e da catedral de Notre-Dame, que finalmente deve estar reaberta após cinco anos fechada para reforma.

