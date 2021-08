Paris-2024 vira "maratona de egos" na corrida presidencial francesa, diz jornal

Mal as cortinas se fecharam para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e os olhares dos jornais franceses já se voltam, claro, para Paris-2024. E entre análises da Olimpíada que se encerrou e as expectativas para esta que virá, o diário Libération, desta segunda-feira (9), destaca o embate político por trás do maior evento esportivo mundial.

Sob o título “Entre Macron e Hidalgo, um duelo tendo como pano de fundo os Jogos Olímpicos”, a matéria enfatiza que “O momento finalmente chegou”. Presente na cerimônia de encerramento dos Jogos, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, recebeu neste domingo a bandeira olímpica das mãos de Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ela estava esperando por este momento há meses. Sua comitiva também. Uma foto com duplo sentido: oficializa a capital francesa como próxima parada dos Jogos Olímpicos e, ao mesmo tempo, impulsona suas ambições políticas.

A prefeita socialista também tem em mente a eleição presidencial. Ela deve anunciar sua candidatura antes do inverno europeu, segundo Libération. Essa passagem da bandeira é uma forma de se posicionar meio aos olhares e de se fazer notar. Tudo deve ser aproveitado para decolar nas pesquisas. Atualmente, a cada conversa com alguém mais ou menos próximo da prefeita de Paris, a mesma frase surge como um trunfo: "A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos é um momento chave para Anne."

Libération destaca como o chefe de Estado francês não deixou de se mover em quadra, quando os Jogos Olímpicos contam pontos para o pódio na corrida presidencial. Emmanuel Macron participou da cerimônia de abertura em Tóquio, em julho, e, neste domingo, mesmo estando de férias no Fort Brégançon, no departamento de Var (sul do país), encontrou uma forma de marcar presença com o lançamento de um vídeo que destaca a próxima Olimpíada de Paris.

Há muitas demandas em sua mesa, sublinha o texto assinado pelo jornalista Rachid Laïreche, especialmente com essa crise sanitária sem fim e protestos pelas ruas. Como qualquer bom político, ele nunca se esqueceu de parabenizar os medalhistas nas redes sociais. Fora de cogitação perder qualquer oportunidade de compartilhar um sorriso.

O pai – ou a mãe – da Olimpíada

Isso não é novidade: os Jogos Olímpicos sempre foram além do esporte. Os políticos se chocam entre si - não importa onde no mundo. Eles sempre buscam capitalizar politicamente com o evento. Todo mundo quer estar no centro da foto. Anne Hidalgo e Emmanuel Macron não são exceções.

A prefeita de Paris repete para quem quiser ouvir que ela participou de Paris-2024 desde o início de seu primeiro mandato, em 2014, enquanto o presidente da República, que gosta de ver o mundo girando ao seu redor, se dedica a fundo na organização, acrescenta o diário.

As ambições de Anne Hidalgo adicionam tempero à disputa. Está tudo misturado, a Olimpíada e a eleição presidencial. É necessário acrescentar à mesa um ponto importante: eles não se apoiam. A discussão remonta a 2015. O então ministro da Economia, Emmanuel Macron, busca um engajamento com a Câmara Municipal sobre o número de zonas turísticas internacionais que passam a ter o direito de abrir aos domingos em Paris. Ele promete que atenderá aos pedidos de Hidalgo, mas não cumpre suas promessas. Desde então, o fio de confiança foi cortado.

Outra personagem aparece no páreo: François Hollande. Ele gosta de se olhar no retrovisor, principalmente em 2012, durante os Jogos Olímpicos de Londres (a capital do Reino Unido conseguiu a organização ao vencer Paris). O socialista foi recentemente presidente da República, quando Anne Hidalgo ainda nem era prefeita da capital e Emmanuel Macron era um simples conselheiro do Eliseu. Outra era.

François Hollande gosta de dizer que a decisão de organizar os Jogos Olímpicos de Paris foi tomada durante seu mandato. Uma forma de se colocar no centro da foto também. Mas ainda há questões sem resposta: quem será o presidente da República em 2024? Emmanuel Macron? Anne Hidalgo? E se foi um ou outro quem levou vantagem na reta final? Política e Olimpíada: uma maratona de egos, conclui Libération.

