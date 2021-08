Assassinato de padre católico por refugiado ruandês abala a França e vira discussão política

Manchete no jornal Le Parisien para o homicídio do padre Olivier Maire.

Os jornais franceses estampam em primeira página nesta terça-feira (10) o homicídio de um pacato religioso num vilarejo da Vendée, região oeste do país. O assassino confesso é um ruandês suspeito de incendiar a catedral de Nantes em julho de 2020. O incidente vem provocando discussões e críticas à política de migração da França.

“Estupor” é a palavra utilizada pelo jornal Le Parisien para qualificar o clima da pequena delegacia na manhã de segunda-feira (9), quando Emmanuel Abayenga se apresentou no local, pedindo que fosse “preso”. Ele confessou que acabara de matar o padre Olivier Maire, superior da ordem “Monfortains”, uma das três congregações religiosas de Saint-Laurent-sur-Sèvre, oeste da França.

O ruandês, de 40 anos, era hospedado pelo padre desde o fim de sua detenção provisória, em 31 de maio. Ele esperava o processo em que é o acusado de ter ateado fogo na catedral de Nantes, há pouco mais de um ano. O controle era rígido: o acusado não podia ir à região onde se localiza à igreja ou deixar o território nacional.

No dia 20 de junho o padre Olivier se apresentou à delegacia e informou os policiais de que o ruandês queria deixar o local de hospedagem. Ele foi então internado em um clinica psiquiátrica por mais de um mês, voltando em seguida para a instituição religiosa. Nada parecia demonstrar que Abayenga guardava rancor do padre.

Circunstâncias do assassinato

O corpo da vítima, de 60 anos, foi encontrado pelos policiais em uma sala da congregação. Uma autópsia está em andamento para precisar as circunstâncias da morte do religoso, informa o jornal Le Monde.

O diário Libération fala de “choque” e “raiva” por parte dos habitantes, que chegaram a pedir a demissão do ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que se deslocou até o vilarejo.

Não faltou muito para que o evento fosse manipulado por personalidades políticas, diz Libé. Corentin Dugast, 27 anos, fiel paroquiano da comunidade, se diz “enojado” com as declarações de Marine le Pen, líder da extrema direita francesa, que apontou a “falha total do governo”. Para Dugast, “a primeira reação [de Le Pen] foi de transformar a morte do religioso em vingança politica, ignorando a mensagem de caridade e hospitalidade que o sacerdote transmitia”.

Le Figaro informa que o ruandês foi internado no setor psiquiátrico de um hospital, “dez horas após a terrível confissão”. O jornal também reproduz o depoimento de uma autoridade policial local, dizendo que o crime “não apresenta nenhum caráter terrorista até o momento”.

