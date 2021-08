Hospital de Nice alerta para aumento de casos de Covid-19 entre bebês

Os casos de bebês com Covid-19 aumentaram para 25 por semana entre fim de julho e começo de agosto no Hospital Lenval, em Nice. Foto ilustrativa.

A cidade de Nice, no Sul da França, vem registrando cada vez mais casos de crianças e bebês diagnosticados com Covid-19. Philippe Babe, do serviço de emergências pediátricas do Hospital Lenval, declarou ao jornal Nice-Matin, nesta quinta-feira (12), que os pais das crianças contaminadas também testam positivo para o coronavírus e, em sua maioria, não foram vacinados.

Babe aponta para a tendência de pessoas mais jovens – entre 30 e 40 anos – serem mais propensas à contaminação. Nesse contexto, o pediatra reforça a importância da vacinação para os pais.

O especialista fala sobre o risco de transmissão também durante as visitas aos recém-nascidos: “Quando uma criança nasce, é normal que a família apareça. Só que hoje existe o risco de um bebê de apenas 15 dias ter que voltar ao hospital, com sintomas como febre muito alta”.

Na noite desta quinta-feira, o jornal local constatou cinco crianças hospitalizadas, entre elas dois bebês de menos de duas semanas.

Durante as ondas de contaminações anteriores, o pediatra conta ter recebido “dois casos em média por semana” de crianças com Covid-19. As ocorrências aumentaram para “25 em menos de três semanas, entre fim de julho e começo de agosto”.

Nenhum caso grave foi registrado até o momento em Nice entre as crianças internadas.

Proteção e vacina

O médico faz um apelo para as famílias retomarem as medidas de proteção e que todos se vacinem, principalmente as mulheres grávidas.

De acordo com um relatório de novembro de 2020 do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França, 13% das mulheres que eram casos positivos no momento do parto apresentavam complicações pós-parto, contra 4,5% de parturientes com resultado negativo.

A vacinação de mulheres grávidas, insiste o Babe, reduz o risco de transmissão ao bebê, com quem, necessariamente, também vão estar em contato após o nascimento.

Além da evolução atual da epidemia, o médico de Nice alerta para a falta de profissionais no Hospital Lenval. Muitos não podem trabalhar porque são casos positivos ou não vacinados.

A mobilização contra a obrigatoriedade do passaporte sanitário para o setor de saúde vem aumentando na França, e muitos “jalecos brancos” devem participar de novas manifestações no próximo sábado.

