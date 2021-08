Covid-19: Mais de 200 mil protestam nas ruas da França contra passaporte sanitário

Os críticos do passaporte sanitário saíram às ruas de várias cidades da França neste sábado (14), pela quinta semana consecutiva, para protestar contra a obrigatoriedade do dispositivo, que se tornou necessário para acessar a maioria dos locais públicos. Segundo o Ministério do Interior, 217 manifestações foram registradas, reunindo mais de 200 mil pessoas em todo o país.

De acordo com as autoridades francesas, 214 mil pessoas desfilaram - muitas delas sem máscara de proteção. O número é considerado alto, já que a manifestação acontece em um dos fins de semana mais calmos do calendário francês, no meio das férias de verão no hemisfério norte e em pleno feriado religioso ( Assunção de Nossa Senhora), o que geralmente esvazia as passeatas. No entanto, a participação foi inferior à registrada na semana passada, quando 237 mil pessoas marcaram presença nos diferentes cortejos.

Os protestos desde sábado foram relativamente pacíficos. Porém, 11 pessoas foram detidas e um policial ficou ferido, segundo o balanço divulgado pelo governo às 19h pelo horário local (14h em Brasília).

"Vamos libertar a França", "Vamos parar a coronaloucura", "Pegue seu passaporte, Macron, e vá embora", gritavam os manifestantes na capital, onde três manifestações foram realizadas, reunindo cerca de 14 mil pessoas. Uma das passeatas foi promovida por membros da extrema direita francesa e outra contava com a participação de inúmeras pessoas usando coletes amarelos, acessório que se tornou símbolo da contestação contra a administração do presidente Emmanuel Macron.

Manifestantes vestem colete amarelo, símbolo dos críticos ao governo de Emmanuel Macron, durante protesto em Paris contra o passaporte sanitário. © AP - Adrienne Surprenant

"Não queremos ser cobaias"

Em Toulon, no sudeste do país, cerca de 22 mil pessoas, segundo dados da polícia, saíram às ruas para protestar, apesar dos termômetros acima dos 30°. A cidade registrou um das maiores mobilizações neste sábado.

"Viemos por eles, para que não sejam transformados em cobaias", comentou à AFP uma mãe acompanhada por sua filha de 16 anos. "Eu me oponho à obrigação de ser vacinado, especialmente porque ainda estamos testando as vacinas", disse Marie, uma enfermeira de 36 anos em Lille (norte), que garante preferir mudar de emprego a ser vacinada à força.

O passaporte sanitário atesta que seu portador está totalmente vacinado contra a Covid-19, que fez um teste para coronavírus com resultado negativo nas últimas 72 horas ou que foi contaminado recentemente e já está imunizado. O dispositivo é necessário para entrar em cinemas, teatros, museus, cafés, restaurantes, trens, ônibus para viagens de longa distância ou ainda shoppings e lojas de departamentos, além de ser obrigatório para os profissionais da saúde.

Para o presidente Emmanuel Macron, o sistema é uma forma de promover a vacinação, proteger a população e evitar novos confinamentos. Mas para seus detratores, a lei aprovada no final de julho é um abuso de poder que atenta contra as liberdades, divide e segrega.

"Não posso ir onde quero", reclamou Marie Huguet, uma aposentada. "Há uma divisão entre quem não tem passaporte e quem tem, ou seja, entre os privilegiados e os demais", denunciou Béatrice Cazal, de 47 anos, em Paris.

Atualmente, na França, 68% da população (cerca de 46 milhões de pessoas) recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 57,5% está totalmente imunizada. O número de novos casos diários de coronavírus gira em torno de 28.000 e a situação é especialmente crítica nos territórios ultramarinos, como Guadalupe e Martinica, onde menos de um quarto da população foi vacinada.

(Com informações da AFP)

