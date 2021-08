Bituca de cigarro pode ter sido a causa dos piores incêndios da França

Capa do jornal La Provence, região afetada por fortes incêndios no sul da França. © Captura de tela

Texto por: RFI 5 min

A imprensa francesa desta quarta-feira (18) destaca os fortes incêndios que atingem o Sul do país. Uma região turística, onde milhões de pessoas moram e milhares de franceses e estrangeiros visitam, como o presidente Emmanuel Macron, que passa parte das férias de verão na residência presidencial litorânea em Brégançon, na região do Var. Uma pessoa morreu nesta quarta-feira (18), informaram as autoridades locais. Uma bituca de cigarro jogada na estrada pode ter sido a causa do fogo.