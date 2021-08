França: antissemitismo se banaliza em manifestações contra passaporte sanitário, denunciam associações

Florian Philippot, ex-número dois da Frente Nacional e atualmente presidente do partido Os Patriotas, de extrema direita, à frente de uma manifestação contra o passaporte sanitário na França.

É impossível ignorar: entre slogans provocativos e comparações com os horrores nazistas, os protestos contra o passaporte sanitário na França foram salpicados de sinais de antissemitismo. Ampliado pela pandemia e pelas redes sociais, o ódio contra os judeus está se tornando lugar-comum, alertam associações e especialistas.

Alguns manifestantes usam um simbolismo amplamente difamado - estrelas de Davi amarelas no peito, denúncias de "passaporte nazista", suástica formada por seringas - que relativiza a barbárie nazista.

Os cartazes antissemitas com a pergunta "Quem?", que já virou um slogan, usado ​​como um código para atribuir a responsabilidade pela crise de saúde à comunidade judaica, também estão fervilhando em protestos por todo o país.

Um acúmulo de sinais alarmantes, segundo associações antirracistas, para as quais uma linha vermelha foi cruzada durante essa mobilização.

“O que me impressiona é o caráter recorrente e assumido das coisas. Durante o movimento dos coletes amarelos, o antissemitismo se expressou mais à margem das manifestações, por degradações”, observa o presidente da organização antirracista francesa SOS Racismo, Dominique Sopo. "Agora os portadores de cartazes não estão se escondendo e falta reação de outros manifestantes. Com isso, o slogan 'Quem?' E seu significado antissemita foram amplamente divulgados."

“A palavra desenfreada em vigor nas redes sociais, que dificilmente é sancionada, vai para a rua. É um continuum”, lamenta Mario Stasi, presidente da Liga Internacional contra o Racismo e o Antisssemitismo (Licra). Sua organização apresentou uma queixa contra uma professora que segurou um cartaz com "Quem?" no início de agosto. em Metz (leste), pelo qual ela será julgada em 8 de setembro.

O movimento anti-passaporte sanitário - que mobilizou mais de 214 mil manifestantes na França no último sábado, segundo a polícia, e 388 mil segundo o coletivo militante Le Nombre Jaune - "não pode ser reduzido" a essa ala antissemita, disse o líder da associação. Mas, para ele, “a recusa da vacina é alimentada por teorias da conspiração que são uma porta de entrada óbvia para o antissemitismo”.

Judeus como bode expiatório

"As coisas começaram muito antes" do aparecimento do slogan "Quem?", estratégia clássica da extrema direita para designar um bode expiatório sem nomeá-lo de frente, disse o historiador Marc Knobel.

"Desde o início da pandemia, vimos comentários obscenos em certas plataformas que visavam Agnès Buzyn (a ex-ministra da Saúde), seu marido, o imunologista Yves Levy, ou o diretor-geral da Saúde, Jérôme Solomon. Então, essas acusações foram estendidas aos judeus como um todo ", lembra este especialista em propaganda racista e antissemita na internet.

Com sua cota de incertezas e medos, a epidemia também foi "instrumentalizada para fins anti-semitas", decifra.

“Um monte de ativistas de extrema direita ou antissemitas patenteados adaptaram seus discursos para trazer à tona clichês abjetos”. A comunidade judaica tem sido acusada de manipular o poder, lucrar com vacinas ou tentar envenenar a população.

“A ‘série’ da Covid é um acelerador do antissemitismo, porque vivemos um drama contínuo”, acrescenta o pesquisador Tristan Mendès-France, especialista em conspiração. "Pessoas que passam bruscamente para posturas conspiratórias na internet são lembradas de sua raiva e frustração diariamente, já que a epidemia é comentada todos os dias. É como arranhar uma ferida aberta."

Os protestos contra o passaporte sanitário, espontâneos e desestruturados, tornam-se assim um receptáculo para todos os discursos, mesmo os mais radicais.

“Essas são manifestações organizadas em termos vagos, que permitem que comunidades que não têm nada a ver umas com as outras se aglomerem”, disse Mendès-France.

Extrema direita e fundamentamistas

Além do ex-número dois do partido de extrema direita Frente Nacional (hoje Reunião Nacional) Florian Philippot (que atualmente está no partido Os Patriotas), que reivindica a liderança dos maiores protestos parisienses contra o passaporte sanitário, os católicos fundamentalistas da Civitas ou o polemista Dieudonné - condenado várias vezes por provocações antissemitas - também se convidam em manifestações povoadas por "coletes amarelos" e manifestantes de primeira viagem.

Para responsabilizar os autores de comentários inaceitáveis, a Organização Judaica Europeia (OJE) envia advogados e oficiais de justiça voluntários para as manifestações. “Tentamos fornecer tantos elementos quanto possível para a acusação”, disse seu presidente, Muriel Ouaknine-Melki.

Mas, em caso de ação penal, “as penas são muito leves, raramente vamos além da multa ou da suspensão”, lamenta o advogado. Para ela, “os magistrados devem ter consciência do seu papel. Não temos a medida exata do veneno que se espalha na nossa sociedade”.

Na Licra, Stasi também está pedindo "estágios para criminosos racistas" e "regulamentação europeia real" sobre o ódio cibernético. “Não podemos mais deixar a moderação apenas nas redes sociais”, finaliza.

