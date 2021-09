Começa julgamento de professora de alemão que levava cartaz antissemita em manifestação na França

Imagem de mulher que carregou um cartaz com mensagem antissemita nas manifestações de sábado (7) viralizou nas redes sociais da França. © Reprodução/Twitter

Texto por: RFI 2 min

Cassandre Fristot, professora de alemão e ex-integrante do partido de extrema direita francesa Frente Nacional (hoje Reunião Nacional), que carregou um cartaz antissemita durante uma manifestação contra o passaporte sanitário no início de agosto, não compareceu ao tribunal criminal de Metz, no leste da França, nesta quarta-feira (8), onde está sendo julgada por "provocação ao ódio racial ".