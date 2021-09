Ex-ministra da Saúde da França é indiciada por 'colocar em risco a vida de pessoas' na pandemia

Agnes Buzyn disse a repórteres que estava ansiosa para explicar o que aconteceu e esclarecer tudo sobre sua chegada ao tribunal nesta sexta-feira, 10 de setembro, em Paris. AFP - LUCAS BARIOULET

Texto por: RFI 1 min

A ex-ministra da Saúde da França, Agnès Buzyn, foi indiciada nesta sexta-feira (10) por "colocar em risco a vida de outras pessoas" durante a pandemia, após ser ouvida por magistrados do Tribunal de Justiça da República (CJR), que está investigando a gestão da Covid-19 no país, segundo informações do gabinete do procurador-geral do Tribunal.