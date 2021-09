“Não me arrependo”, diz homem que deu tapa em Macron, após deixar prisão

O presidente francês Emmanuel Macron. © REUTERS/ Guillaume Horcajuelo/Pool

Texto por: RFI 2 min

Damien Tarel, 28 anos, ficou conhecido após ter batido no rosto do presidente francês Emmanuel Macron, no dia 8 de junho. Condenado a uma curta pena em regime fechado, ele deixou a prisão neste sábado (11) sem demonstrar arrependimento.