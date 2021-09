França testa realidade virtual para impedir reincidência em crimes de violência doméstica

A cada ano, cerca de 200 mil mulheres são vítimas de agressões e desde janeiro de 2019, mais de 100 feminicídios já foram registrados na França. LOIC VENANCE / AFP

Texto por: RFI 2 min

A França lança um experimento que usa realidade virtual para impedir que homens condenados por violência doméstica reincidam no mesmo crime. Já testada na Espanha, a tecnologia oferece uma experiência de "imersão total" por meio de um fone de ouvido, que permite ao infrator ver as coisas do ponto de vista de suas vítimas.