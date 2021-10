Usuários de crack em Paris geram brigas políticas e exasperam moradores

Cracolândia no norte de Paris vira inferno para moradores, esta é a manchete do jornal Le Figaro desta sexta-feira, 01 de outubro © Fotomontagem RFI/Adriana de Freitas

Texto por: RFI 2 min

O uso do crack, que ocorre principalmente em Paris, é abordado com frequência no noticiário francês. Mais uma vez, as autoridades locais tentam empurrar para a periferia os viciados que perambulam pelas ruas, irritando os moradores locais. O tema é a reportagem de capa do jornal Le Figaro desta sexta-feira (1°).