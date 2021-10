Eleições francesas 2022: Macron lidera, mas extrema direita ocupa 2° e 3° lugares em pesquisa

A seis meses das eleições presidenciais francesas de 2022, uma pesquisa de opinião mostra o atual presidente da França, Emmanuel Macron, com a maioria das intenções de voto no primeiro turno, 24%. Atrás dele, chegam dois representantes da extrema direita, que continua progredindo nas sondagens.

Oficialmente, Macron ainda não é candidato à reeleição, mas ele deve se apresentar em breve para a corrida que vem sendo dominada pela evolução de uma polêmica figura da extrema direita: o jornalista e escritor Éric Zemmour. Segundo uma pesquisa divulgada na sexta-feira (1°) pelos instituto Ipsos e a consultoria Sopra Steria para o jornal Le Parisien e a emissora Franceinfo, ele reúne 15% das intenções de voto no primeiro turno.

Zemmour, conhecido por suas controversas opiniões reacionárias e anti-imigração, não anunciou sua candidatura, mas vem realizando uma pré-campanha nas últimas semanas. Essa foi, aliás, a razão que a TV CNews indicou para cancelar em setembro o programa do jornalista no canal.

Mesmo sem ter decidido sobre sua candidatura às eleições de 2022, Zemmour participou de um acalorado debate na televisão francesa, em 23 de setembro, com o representante da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, líder do partido França Insubmissa. Durante o confronto, que durou duas horas, o jornalista não hesitou em abordar seu assunto predileto, a religião islâmica, afirmando que ela "dita normas sociais e políticas" e "não é compatível com a França".

Nas últimas semanas, Zemmour vem multiplicando suas aparições midiáticas e ganhou sete pontos em relação à última pesquisa, realizada no início de setembro. Com a terceira colocação na sondagem, o jornalista ultrapassou o candidato do partido de direita Os Republicanos, Xavier Bertrand, que contam com 14% das intenções de voto.

Frente Nacional ameaçada

A surpreendente evolução de Zemmour preocupa a classe política em geral, mas principalmente o partido de extrema direita Reunião Nacional, liderado pela também candidata à presidência Marine Le Pen. Segundo a pesquisa do Ipsos-Sopra Steria, ela tem 16% das intenções de voto.

Para a Franceinfo, o jornalista "está atraindo votos da direita e da extrema direita". Segundo o delegado-geral do instituto Ipsos, Brice Teinturier, "há uma clara divisão do eleitorado de Marine Le Pen". Os meios mais populares ainda pretendem votar nela, mas os eleitores de classes superiores estão preferindo Zemmour, avalia.

Quem também é atraído pela polêmica figura é o pai de Marine, Jean-Marie Le Pen. Segundo ele, se Zemmour estiver melhor posicionado que a Reunião Nacional, ele apoiará o jornalista. "Marine abandonou seu posicionamento forte e Éric ocupa o terreno que ela deixou", afirmou, em entrevista ao jornal Le Monde.

No entanto, a nova geração da legenda não se arrepende e assume a mudança de filosofia. O presidente interino da Reunião Nacional, Jordan Bardella, se recusa a fazer marcha à ré. "Essa foi uma partição tocada por Jean-Marie Le Pen e que toca hoje Éric Zemmour. Não temos vontade de retomar essa radicalidade", declarou.

Entre os candidatos de esquerda, quem mais tem intenções de voto é Jean-Luc Mélenchon e o ecologista Yannick Jadot, empatados em quinto lugar na pesquisa, com 9%. A prefeita de Paris, candidata pelo Partido Socialista, tem 5,5% da preferência.

A sondagem Ipsos-Sopra Steria foi realizada em 29 e 30 de setembro, com 1.500 pessoas representativas da população francesa maior de idade.

