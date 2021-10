Criticado, intelectual africano Achille Mbembe dirige 'cúpula da juventude' África-França com Macron

O presidente francês Emmanuel Macron posa para uma selfie enquanto participa de um jogo de basquete durante a Cúpula África-França em Montpellier, em 8 de outubro de 2021. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 3 min

Centenas de jovens da sociedade civil africana se reuniram com o presidente francês Emmanuel Macron na cidade de Montpellier, no sul do país, em uma cúpula África-França sem precedentes que visa "reconstruir" a relação do país com o continente. Nenhum chefe de Estado africano foi convidado para o evento, o que irritou parte da sociedade. O painel foi selecionado após meses de diálogo em todo o continente africano pelo intelectual camaronês Achille Mbembe, especialista do pós-colonialismo.