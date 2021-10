Tempestade Aurora deixa 250 mil casas sem eletricidade na França

A tempestade Aurora, que atingiu parte do território francês nesta quarta-feira (20), chegou nesta quinta-feira (21) à região parisiense, seus arredores e ao leste do país. As chuvas e ventos fortes deixaram milhares de casas sem eletricidade, segundo um balanço provisório da empresa de energia elétrica francesa Enedis. O tráfego ferroviário também foi afetado.

Cerca de 3 mil técnicos foram mobilizados e o serviço de intervenção urgente da filial da EDF, a empresa fornecedora de energia elétrica na França, também foi acionado.

Na Normandia, no norte do país, cerca de 80 mil pessoas ficaram sem luz. "Por conta dos fortes ventos, as quedas das árvores estão atrapalhando o tráfego dos trens na região parisiense, na Normandia, no Norte e em Lorraine, no leste do país", escreveu o ministro francês do Transporte, Jean-Baptiste Djebbari, no Twitter. Cerca de 15 regiões no leste do país ainda estão em alerta amarelo.

En raison de fortes rafales de vent, des chutes d’arbres perturbent le trafic des trains en Ile-de-France, en Normandie, dans le Nord et en Lorraine.



Renseignez-vous sur les trains qui circulent avant de vous rendre en gare, et restez prudents. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) October 21, 2021

A Méteo France, agência de meteorologia francesa, colocou 12 regiões do norte do país em alerta laranja para ventos, que podem chegar a até 100 km/h na região parisiense.

Na cidade de Fécamp, em Seine Maritime, no litoral, os ventos atingiram 173 km/h nesta quarta-feira. A circulação dos trens sofreu perturbações e foi interrompida em áreas do norte, leste e centro, segundo a SNCF, a empresa ferroviária francesa.

A #Kernascleden #morbihan, la tempête #Aurore a fait des dégâts. Une mini tornade vers 18h hier soir a notamment détruit ce hangar. #Bretagne pic.twitter.com/W3qnBcufO8 — Isa Rettig (@isa_rettig) October 21, 2021

Em Paris, quedas de árvores também levaram a RATP a interromper parcialmente o tráfego do RER A, uma linha de trem que liga alguns subúrbios à capital, conhecida por ser uma das mais movimentadas do país. Outras linhas também foram afetadas. A tempestade também atrapalhou a circulação dos trens de longa distância, arrancou telhados de várias residências e provocou quedas de árvores.

💨 La #tempêteAurore a été plus violente que prévu sur #Paris et l’Île-de-France. On a relevé 109 km/h au Parc Montsouris, 122 km/h à Nangis et 153 km/h au sommet de la Tour Eiffel ! pic.twitter.com/dlMNjt4Etg — Guillaume Séchet (@Meteovilles) October 21, 2021

Mini tornado

Diversos estragos também foram constatados na Bretanha, onde a tempestade passou na quarta-feira. Um mini tornado foi registrado em Plozévet, uma cidade situada a cerca de 30 quilômetros a oeste de Quimper, no Finistério. Os ventos chegaram a 140 km/h e uma casa desabou. O prefeito da cidade, Gilles Kérézéon, disse ter visto raramente ventos "tão brutais." Na cidade de Landerneau, embarcadouros e lojas foram inundados.

Tempête Aurore : une mini-tornade a traversé Plozévet https://t.co/cJqzy22wfm pic.twitter.com/FYkEMLxy0A — Le Télégramme (@LeTelegramme) October 20, 2021

De acordo com a rádio francesa France Bleu, não há mais regiões francesas em alerta laranja, ativado quando há fenômenos metereológicos perigosos. A tempestade agora deve chegar à Alemanha, segundo a Météo France.

(Com informações da AFP)

