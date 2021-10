Cópia excepcional da Mona Lisa, realizada no século 16, será leiloada em Paris

Grupo de visitantes realizam fotos e selfies diante do quadro da Mona Lisa, do artista Leonardo da Vinci, no museu do Louvre, em Paris, em 7 de outubro de 2019. A obra-prima é um dos quadros mais famosos do mundo.

Uma cópia da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, feita por volta de 1600 e de qualidade “excepcional”, será leiloada em Paris, em 9 de novembro. A obra testemunha o estado do célebre quadro cem anos após ter sido pintado.

Publicidade Leia mais

A mesma fineza de traços, o mesmo sorriso ambiguo, os mesmos contornos aveludados graças a técnica do “sfumato”, popularizada por da Vinci: na réplica da Mona Lisa, o artista anônimo imitou perfeitamente a obra-prima.

“Não é raro ver uma cópia da Mona Lisa, mas esta está em um estado de conservação formidável e, sobretudo, foi pintada em uma placa de carvalho”, enquanto outras cópias são principalmente feitas em tela, explicou o leiloeiro Matthieu Founier, da Artcurial, que realizará a venda.

Um século após a realização da obra prima original (1503-1506), o artista parece ter “se impregnado da maneira do mestre, o que é extremamente comovente”, ao contrário de outros quadros ou imitadores que “que se apoderam e traem a época da execução”, completa.

Apesar do autor ser desconhecido, a cópia é atribuída à Escola de Fontainebleau, um grupo de pintores ativos no século 16 nas proximidades do casteno de Fontainebleau, próximo a Paris. Entre o reino de François I e de Luis XIV, na França, a obra de da Vinci estava exposta justamente neste local.

Cópia fiel

“Este quadro é tão fiel que foi obrigatoriamente realizado em frente ao original [...] Ele nos mostra como era a Mona Lisa no momento em que a cópia foi executada”, com as “cores muito frescas”, observa Fournier.

A Mona Lisa original, exposta atualmente no museu do Louvre, “está muito amarelada, com um verniz caramelo turvo” e é muito dificil de ser restaurada, devido à técnica usada de camadas de esmalte diversas. A cópia oferece então “um testemunho emocionante sobre o estado da Mona Lisa no século 16, infelizmente alterado depois”.

Descoberta há seis meses durante um inventário familiar na região parisiense, a cópia é estimada entre € 150.000 e 200.000 (entre R$ 970.000 e R$ 1,2 milhão). Mas a paixão pelo ícone do Louvre poderia elevar o valor dos lances.

Porém alguns detalhes traem a imitação: a decoração do fundo traçada a pinceladas amplas, bem menos trabalhada e detalhada que a de Da Vinci, as largas colunas ostensivas enquadrando a Mona Lisa, enquanto as originais são finas e quase invisíveis, ou um toque diferente nos tecidos do vestido.

O quadro poderá ser visto de 5 a 8 de novembro na Articurial, em Paris, antes de ir a leilão.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro