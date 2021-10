França: relatório sobre pedofilia domina assembleia episcopal em Lourdes

Os números do relatório Sauvé são assustadores. Cerca de 216 mil pessoas foram vítimas de violência ou agressão sexual quando crianças ou adolescentes por clérigos ou religiosos e religiosas desde 1950. REUTERS/Jason Cohn

Texto por: RFI 3 min

Quatro semanas após a apresentação do relatório sobre os crimes de pedofilia da Igreja Católica na França, o encontro anual dos bispos do país, que será realizado a partir desta terça-feira (2) em Lourdes, será marcado pela onda de revelações dos crimes. Os cerca de 120 bispos que estarão reunidos durante sete dias dedicarão quase metade do seu trabalho "à luta contra a violência e as agressões sexuais contra menores", de acordo com o programa divulgado à imprensa.