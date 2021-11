Jovem indígena brasileira exige proteção aos povos tradicionais na COP26

Ativistas protestam em Glasgow, durante a COP26 AP - Alastair Grant

Texto por: RFI 2 min

Ela tem somente 24 anos, mas em uma declaração diante dos líderes mundiais colocou em perspectiva o que está em jogo na COP26. "Tenho 24 anos, mas meu povo vive no Amazonas há 6.000 anos", declarou, em inglês Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, da etnia Paiter Suruí, em uma audiência com mais de 120 dirigentes do planeta.