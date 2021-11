Aves francesas voltam a ser confinadas diante do alto risco de gripe aviária

A gripe aviária se espalhou como um incêndio em fazendas no sudoeste da França e só foi interrompida ao custo do abate de mais de 3,5 milhões de aves, a maioria patos.

As aves francesas ao ar livre mais uma vez terão que passar um inverno confinado devido ao risco associado à gripe aviária.O isolamento começa nesta sexta-feira (5) para evitar o contato com aves migratórias que podem transmitir o vírus. O governo francês espera evitar o caos do inverno passado, quando a gripe aviária se espalhou rapidamente em fazendas no sudoeste da França e só foi controlada após o abate de mais de 3,5 milhões de aves, a maioria patos.

Publicidade Leia mais

Confinar aves domésticas acostumadas a viver ao ar livre costuma ser visto como algo doloroso para os fazendeiros franceses. A medida deve ser tomada antes das comemorações de final de ano, um momento de plena atividade nas fazendas Nessa época do ano, aumenta o consumo de perus, aves e foie gras, o polêmico patê de fígado de pato.

Em uma declaração conjunta, os sindicatos Confédération paysanne e Modef - respectivamente a terceira e a quarta maiores organizações agrícolas da França - denunciam uma "declaração de guerra contra muitos agricultores".

O nível de risco relacionado ao vírus da gripe aviária subiu para "alto" nesta sexta-feira (5) na maior parte da França, devido à multiplicação de casos nas fronteiras francesas entre aves migratórias que correm o risco de introduzir o vírus em fazendas. Três criações já foram afetadas no leste do país.

“Desde o início de agosto, 130 casos ou surtos de gripe aviária foram detectados em animais selvagens ou em fazendas na Europa, particularmente ao longo do Mar do Norte e do Mar Báltico, incluindo três surtos em fazendas alemãs”, declarou o Ministério da Agricultura em um comunicado de imprensa.

"Ao mesmo tempo, o confinamento de todas as fazendas profissionais foi decidido na Holanda após a detecção de um surto em uma fazenda de galinhas poedeiras. Na Itália, seis surtos foram detectados em fazendas de perus na região de Verona desde 19 de outubro", continua o ministério.

Até agora, a França manteve seu status de "livre" da gripe que condiciona os mercados de exportação e nenhuma criação comercial foi afetada.

“O ministro [da Agricultura, Julien Denormandie] optou por sacrificar os passeios ao ar livre na esperança de permitir que o setor industrial exporte as aves durante o maior tempo possível”, disse a Confédération paysanne e a Modef, em seu comunicado.

Medida evita abate massivo

“Não fazemos com alegria, mas apoiamos esta medida preventiva”, respondeu a diretora da interprofissão de foie gras (Cifog), Marie-Pierre Pé. “Os produtores de patos estão prontos para fazer o que for necessário para evitar uma crise no setor de aves e evitar o abate massivo que conhecemos”, acrescentou ela.

Atualmente, as autoridades permitem que aves com mais de dez semanas de idade voem em um pequeno espaço. “É um playground, é ridículo”, denunciou Sylvie Colas, porta-voz da Confédération paysanne du Gers. Ela se recusa a trancar suas galinhas, galinhas poedeiras, pintadas e outras aves. “A um mês e meio do Natal, essas aves não conseguem mudar de hábito”, sob o risco de se tornarem agressivas entre elas, defende. "Desde esta manhã, sou uma fora da lei."

Quando o nível de risco é "alto", as granjas comerciais devem "proteger" as aves, mas também os indivíduos, pelo menos instalando uma rede acima de seu quintal.

As colônias de aves são proibidas, assim como as competições de pombo-correio "na partida ou chegada da França até 31 de março", informou ainda o ministério. Em zoológicos, as aves que não podem ser confinadas ou colocadas sob uma rede devem ser vacinadas.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro