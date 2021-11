Igreja francesa vai vender propriedades para indenizar vítimas de abuso sexual

Vários bispos da Conferência Episcopal Francesa rezam durante uma missa em sua conferência anual no santuário de Lourdes, em 2 de novembro de 2021 no sul da França. Valentine Chapuis AFP

Texto por: RFI 3 min

Os bispos católicos franceses decidiram criar um sistema de indenização para as vítimas de pedofilia na Igreja, comprometendo-se, em particular, a "financiar essas indenizações com alienação de bens imóveis se for preciso". A decisão aconteceu nesta segunda-feira (8) em Lourdes, no sul da França.