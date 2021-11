Jovem militar diz ter sido estuprada por um soldado dentro do palácio presidencial na França

Estupro de uma jovem militar no Palácio do Eliseu: um inquérito judicial foi aberto © Fotomontagem RFI/ Adriana de Freitas

Texto por: Cristiane Capuchinho 2 min

A poucos meses da eleição presidencial, um novo escândalo no Palácio do Eliseu atormenta a equipe de Emmanuel Macron. Um soldado do grupo de segurança da presidência é acusado de ter estuprado uma jovem militar no dia 1° de julho. O caso está sob investigação.