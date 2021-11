'Bolsonaro francês' é acusado de 'covardia política' ao instrumentalizar atentados de 2015

Um pôster publicitário do jornalista de extrema direita e polemista Eric Zemmour, em 9 de novembro de 2021 em Willer-sur-Thur, leste da França. Sebastien Bozon AFP

Texto por: RFI 3 min

O polemista francês de extrema direita Éric Zemmour, apelidado informalmente de "Bolsonaro francês" por parte de seus críticos, despertou uma onda de indignação na França neste domingo (14), entre sobreviventes, familiares das vítimas dos atentados de 2015 e na classe política francesa. As acusações do polemista contra o ex-presidente François Hollande, insinuando uma ligação entre os terroristas e os migrantes, e sua aparição no Bataclan no sexto aniversário dos atentados, chocaram o país.