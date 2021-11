Hashtag que denuncia deterioração de Paris polui campanha da socialista Anne Hidalgo à presidência

O ex-presidente Lula inicia uma visita de dois dias à França nesta terça-feira (16). Em Paris, ele almoçou com a prefeita da capital, Anne Hidalgo, candidata à presidência francesa pelo Partido Socialista em 2022. Ela enfrenta uma campanha difícil, em sétimo lugar nas pesquisas de intenção de voto do primeiro turno, com apenas 4,5% a 5% de preferência do eleitorado.

Em reportagem de capa dedicada à prefeita, o jornal Le Parisien mostra que Hidalgo enfrenta um obstáculo inesperado. Depois de ser reeleita nas eleições municipais do ano passado com mais de 50% dos votos, a socialista tem sua campanha para o Palácio do Eliseu cada vez mais afetada pelas críticas contundentes de um coletivo de cidadãos reunido nas redes sociais pela hashtag #saccageparis (com um ou dois "c"), que em tradução livre significa algo semelhante a "destruição de Paris".

Há oito meses, esse coletivo denuncia a sujeira e a deterioração urbana da Cidade Luz. A imagem de cartão postal de Paris foi maculada por canteiros de obras por toda parte, calçadas cheias de buracos e lixo acumulado nas ruas. A capital está cada vez mais feia sob a gestão socialista, dizem os moradores que criaram esse movimento nas redes. Alguns participantes são ilustres, como a empresária Laurence Parisot, ex-presidente do Medef, maior entidade patronal do país, ou o apresentador de TV Stéphane Bern, especialista em reportagens e documentários sobre o rico patrimônio histórico francês. Convencido de que Paris não é mais uma cidade agradável para morar e está cada vez mais feia, o jornalista decidiu se mudar para uma casa de campo. Para o apresentador, os moradores que alimentam as postagens no Twitter com essa hashtag são "lançadores de alerta".

Num primeiro momento, o movimento foi apontado como de direita ou mesmo de extrema direita. Mas o jornal Le Parisien entrevistou seus principais ativistas e conclui não haver motivação eleitoral nas críticas à gestão de Anne Hidalgo. Elas são a expressão da revolta de moradores decepcionados com a degradação do mobiliário urbano e a feiúra ambiente, simbolizada pelo lixo acumulado nas ruas, as pistas ciclísticas sinalizadas por cones de plástico amarelos semidestruídos e os canteiros de obras delimitados por horrorosos blocos de cimento.

"Princípio de mea culpa?"

A prefeita Anne Hidalgo compreendeu que sua campanha à presidência corre sério risco de naufragar muito antes da hora. Le Parisien conta que os secretários municipais têm se reunido uma vez por semana para analisar cada imagem publicada no Twitter sob a hashtag já famosa. Os assessores da prefeita procuram dar uma satisfação às denúncias dos moradores. "Seria um princípio de mea culpa?", se interroga o jornal. A secretária municipal Colombe Brossel, responsável pela gestão da limpeza urbana, reconhece que é preciso explicar melhor o trabalho da prefeitura.

