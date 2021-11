Galerista brasileira Cérès Franco morre na França aos 95 anos

Crítica de arte, curadora independente e galerista nascida em Bagé, no Brasil, em 17 de maio de 1926, e radicada em Paris desde o início dos anos 1950, Cérès Franco ao longo da vida defendeu uma concepção aberta e inclusiva da arte.

Publicidade Leia mais

A "Arte sem fronteiras" foi o princípio que constituiu a linha mestra do seu percurso e da sua coleção, trazendo a ideia de uma abertura do cânone artístico aos artistas de todo o mundo, e em particular aos artistas não europeus.

Sua coleção inclui um grande número de obras de artistas do Norte da África, América do Sul ou Sudeste Asiático. Franco se remetia à ideia de uma arte "sem passaportes" no sentido figurado, com o objetivo de estabelecer um diálogo entre as obras de arte modernas e contemporâneas, além das criações plásticas de artistas que não beneficiaram de formação.

Obras da coleção de Ceres Franco, exibidas no Museu na cidade de Montolieu, sul da França. © Elcio Ramalho / RFI

Esta dupla abertura conceitual, agora em destaque em várias exposições recentes em grandes instituições artísticas (MoMA, Tate, Centre Pompidou), levou Jean-Hubert Martin, ex-diretor do Centre Pompidou, em Paris, a qualificar a abordagem e o acervo de Cérès Franco de "premonitório".

A marca de Cérès Franco foi o ecletismo militante a serviço das qualidades plásticas e da carga emocional da obra. Franco reuniu a vanguarda brasileira e a nova figuração francesa, além dos holandeses do movimento CoBrA. Faziam ainda parte de sua coleção artistas autodidatas ou pintores populares do Brasil, Marrocos ou Tunísia.

O programa de sua galeria L'Œil de Boeuf (1972-1995) se destacou por incluir artistas refugiados e exilados da América do Sul e do Leste Europeu, fugindo de ditaduras militares, totalitarismos e zonas de conflito.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro