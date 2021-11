Macron adota novas medidas para lutar contra bullying nas escolas da França

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira (18) medidas suplementares para tentar lutar contra o bullying nas escolas, um problema que atinge cerca de um em cada dez alunos no país.

Uma das principais medidas anunciadas é o aumento de locais físicos onde os jovens poderão relatar os casos de bullying. A França, que já dispõe de um número de telefone para denúncias desse tipo de assédio (3018), terá também um aplicativo disponível a partir de fevereiro. O sistema vai permitir que as vítimas ou as testemunhas possam alertar as autoridades sobre as situações de ameaça apenas com uma captura de tela.

Além disso, o governo pretende criar um programa de formação, dentro das escolas, para que os alunos aprendam a usar as redes sociais e outras ferramentas digitais sem se colocarem em risco. O presidente também prevê mudar a lei para que telefones celulares, computadores e tablets de crianças possam ser controlados com mais facilidade pelos pais.

“Infelizmente, o bullying continua presente hoje nas escolas e nas redes sociais, sem dar nenhum momento de trégua às suas vítimas”, declarou o presidente francês em um vídeo divulgado logo após o anúncio das novas medidas, apresentadas durante a Jornada nacional de luta contra o bullying nas escolas. “Por essa razão vamos continuar nos mobilizando”, enfatizou o chefe de Estado. Macron disse ainda que é necessário responsabilizar as plataformas de redes sociais em casos bullying virtual e martelou que "esse combate é internacional" e que "não devemos ceder à lei do silêncio e da indiferença".

A questão do bullying nas escolas da França vem ganhando cada vez mais espaço no país. O governo já havia lançado um programa de prevenção em 2019, visando principalmente os alunos do ensino fundamental e uma parte do ensino médio. Segundo um relatório apresentado no Senado em setembro, entre 6% e 10% dos alunos já sofreram algum tipo de bullying durante seu percurso escolar.

