Clássico e cult, storyboard "Dune" de Jodorowsky é leiloado por R$ 16,7 milhões em Paris

Alejandro Jodorowsky tentou fazer uma versão cinematográfica altamente ambiciosa de "Dune" na década de 1970, mas acabou usando elementos desse projeto fracassado para escrever "O Incal" logo depois. JOEL SAGET AFP/File

Texto por: RFI 3 min

O roteiro de ilustrações ("storyboard", no jargão do cinema) do diretor e escritor franco-chileno Alejandro Jodorowsky para seu projeto marginal de adaptação de "Dune" [levado às telonas por ninguém menos que David Lynch em 1984, e em 2021 por Denis Villeneuve], foi leiloado nesta segunda-feira (22) por € 2,66 milhões, cerca de R$ 16,7 milhões, muito acima do estimado, na Christie's, em Paris.