Pré-candidato da extrema direita à presidência da França faz gesto obsceno à pedestre

Éric Zemmour mostrou o dedo médio para uma mulher neste sábado (27) em Marselha, no sul da França.

A imagem chocou a França neste sábado (27). Um dos principais representantes da extrema direita da França e pré-candidato às próximas eleições presidenciais, Éric Zemmour mostrou o dedo médio a uma mulher em Marselha, no sul do país, onde realizou uma visita.

A cena foi registrada na saída de um restaurante de Marselha, depois que o jornalista e escritor Éric Zemmour visitou uma igreja da cidade. Uma mulher se aproximou do carro em que estava o ultraconservador. Zemmour abaixou o vidro da janela do veículo e ela lhe mostrou o dedo médio.

Como resposta, a mulher obteve o mesmo gesto. "E bem no fundo!", gritou Zemmour. Segundo Nicolas Tucat, fotógrafo da AFP que registrou o momento, ao lado do pré-candidato, sua conselheira, Sarah Knafo, gargalhava.

Zemmour realizou uma visita à Marselha neste sábado, a segunda maior cidade da França. Embora ainda não tenha anunciado sua candidatura para as eleições presidenciais francesas, previstas para serem realizadas em abril de 2022, o jornalista não esconde sua intenção.

Ao ser interrogado sobre o momento em que lançará a campanha, ele ironizou: "Eis uma grande pergunta quase metafísica". Segundo várias fontes próximas de Zemmour, o anúncio oficial pode ocorrer na próxima semana.

"Estamos apenas esperando que ele aperte o botão. Nós estamos prontos para isso", afirmou um membro de sua equipe, sem se identificar.

União contra Macron

Zemmour visitou a catedral La Major ao lado do senador Stéphane Ravier, do partido de extrema direita Reunião Nacional. A legenda é liderada por Marine Le Pen, candidata à presidência e outro ícone do ultraconservadorismo da França.

Segundo Ravier, Marine Le Pen não estava a par do encontro entre os dois. Algumas pesquisas indicam que o jornalista chega a ultrapassá-la em intenções de voto.

Diante da imprensa, o senador e Zemmour falaram da importância de se unir no segundo turno para vencer o presidente francês Emmanuel Macron. O centrista também não lançou oficialmente sua candidatura; as mídias francesas apostam em um anúncio em 31 de dezembro, durante a tradicional alocução de fim de ano em cadeia nacional de rádio e TV.

A visita de Zemmour a Marselha contou com a presença de mais jornalistas do que apoiadores. Ele pretendia fazer uma caminhada pelo porto da cidade, mas, segundo sua equipe, a programação teve de ser cancelada devido au mau tempo.

Na tentativa de realizar um passeio pelo bairro do Panier, ele foi abordado por alguns pedestres. "Zemmour, te manda daqui. Marselha é antirracista!", gritaram. À imprensa, o jornalista explicou: "não são verdadeiros cidadãos de marselheses, são militantes".

Bolsonaro francês

Embora seja um rosto novo na política, Zemmour, de 63 anos, é uma personalidade conhecida na França. Após dezenove anos de grande exposição em jornais, rádios e canais de televisão, ele conta com uma longa lista de processos por discursos de ódio.

Célebre por suas posições contrárias aos imigrantes, à religião muçulmana, frases racistas e sexistas, ele chegou a ser comparado ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Em uma das mais recentes pesquisas, divulgada na quarta-feira (24) pelo instituto francês Elabe, o pré-candidato conta com entre 12% e 15% das intenções de voto.

(RFI com agências)

