Primeiro caso da variante ômicron na França "é questão de horas", diz ministro francês da Saúde

Centro de vacinação anticovid em Paris, 27 de novembro de 2021. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Texto por: RFI 3 min

Casos da nova variante do coronavírus, a ômicron, se multiplicam pelo mundo enquanto aumenta a quantidade de países fecham suas fronteiras a viajantes do sul da África. Depois de várias nações europeias terem anunciado a presença da linhagem em seus territórios, o governo francês prepara novas medidas de proteção e acredita que a mutação já circula no país.