França confirma primeiro caso da variante ômicron em subúrbio de Paris

A França confirmou nesta quinta-feira (2) os dois primeiros casos da variante ômicron em seu território situado na Europa, um deles na região parisiense. Um dos infectados é um homem não vacinado que retornou recentemente de uma viagem à Nigéria. A outra pessoa diagnosticada com a nova cepa do coronavírus é uma mulher que tinha esquema vacinal completo e voltou, há alguns dias, da África do Sul.

Publicidade Leia mais

O infectado com a ômicron na região parisiense reside no subúrbio de Seine-et-Marne, a 47 km da capital. Segundo a Agência Regional de Saúde de Île-de-France, ele tem entre 50 e 60 anos e testou positivo em um exame de controle ao desembarcar do avião, em 25 de novembro. Não vacinado contra a Covid-19, ele não apresentava sintomas da doença no momento do teste.

A esposa, que o acompanhou na viagem, também testou positivo para Covid-19. Mas as autoridades aguardam os resultados do sequeciamento da amostra para saber se ela também foi contaminada pela ômicron. Assim como o marido, a mulher não era imunizada contra a Covid-19. Todas as pessoas próximas ao casal foram isoladas.

O segundo caso foi detectado em uma mulher moradora do departamento de Haut-Rhin, na região leste do país. Ela tem entre 50 e 60 anos de idade e provavelmente contraiu a nova variante na África do Sul, onde esteve recentemente.

A Agência Regional de Saúde do Grande Leste informou, em seu comunicado, que ela tinha esquema vacinal completo, ou seja, havia tomado duas doses da vacina contra o coronavírus. Esta viajante teve contato com poucas pessoas depois do exame; por isso não é considerada um caso preocupante pelas autoridades.

A nova linhagem do coronavírus, muito mais contagiosa que a delta, ainda predominante na Europa, foi sequenciada por cientistas do Krisp, um instituto de pesquisa sul-africano de Durban.

Controle em viajantes

O primeiro caso da variante ômicron na França foi notificado na terça-feira (30), mas na ilha da Reunião, localizada no oceano Índico. Ontem, o porta-voz do governo, Gabriel Attal, avisou que havia 13 casos suspeitos no território e que certamente outros surgiriam.

Diante da ameaça da variante ômicron, a França anunciou na quarta-feira regras mais duras de acesso a seu território, que incluem um teste negativo para todos os viajantes, inclusive os vacinados, procedentes de um país que não seja da União Europeia. Para os não imunizados, o teste deve ser feito na véspera do voo, ou seja, ter no máximo 24 horas de validade. Para os vacinados, o exame poderá ter sido feito até 48 horas antes do embarque.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro